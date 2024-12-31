AHMET NESİN HAKKINDA YAKALAMA KARARI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Ahmet Nesin hakkında Cumhurbaşkanına hakaret içerikli sosyal medya paylaşımı nedeniyle soruşturma başlattı. Nesin’in yurt dışında olduğu tespit edilerek hakkında yakalama kararı çıkarıldı.
Ahmet Nesin, ünlü yazar Aziz Nesin‘in oğlu, sosyal medya üzerinden Cumhurbaşkanına hakaret ettiği iddiasıyla İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. 2016 yılında yurt dışına çıktığı tespit edilen Nesin hakkında yakalama kararı çıkarıldı.
Kaynak: https://www.medyaradar.net/