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Ata Demirer’den Ege’deki İmara Tepki !

Ata Demirer’den Ege’deki İmara Tepki !
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11 Ekim 2021 - 14:40
Ünlü komedyen Ata Demirer, Çanakkale’nin Gökçeada ilçesinde yer alan Türkiye’nin ilk ve tek Sualtı Milli Parkı içerisindeki Yıldız Koy’un imara açılmasına sosyal medya hesabından tepki gösterdi.

Çanakkale’nin Gökçeada’da yer alan Türkiye’nin ilk ve tek Sualtı Milli Parkı içerisinde kalan Yıldız Koy, imara açılıyor.

Yıldız Koy için imar süreci ilk olarak 2010 yılında başlamıştı. 2015 yılına gelindiğinde 100 binlik plan onaylandı. Geçen 4 Ekim tarihinde Gökçeada Belediye Meclisi’nde yapılan oylamada ise Yıldız Koy için 1/1000’lik plan oy çokluğuyla kabul edildi.

İlerleyen günlerde Çanakkale Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu tarafından görüşülecek olan Meclis kararı, planın uygun bulunması halinde, bakirliği ve sualtı canlı çeşitliliğiyle bilinen koyda yapılaşmanın önü açılacak.

Yıldız Koy’u hakkındaki imar kararına komedyen Ata Demirer ise dikkat çeken bir dille tepki gösterdi. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Demirer “Ege’de film çekmemi istemiyorsanız kibarca söyleyin anlarım yahu” ifadelerini kullandı.

 

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