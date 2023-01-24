20’leriminin sonundayım…O şimdi Türkiye’nin en ünlü isimlerinden!

2000’lerin başında bindiğimiz araçla yola devam’Aşka Sürgün’ ve ‘Şeytan Ayrıntıda Gizlidir’ dizilerinde rol alan Fırat Tanış ve Ali Sürmeli yıllar sonra sette bir araya geldi. Tanış o anların fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaştı.

Başaralı oyuncu Fırat Tanış yeni dizisinde Ali Sürmeli ile kamera karşısına geçti. Dostluklarının 2000’li yılların başına dayandığını söyleyen Tanış eski günleri yâd etti.

Takipçilerini geçmişe götüren 47 yaşındaki oyuncu, paylaştığı fotoğrafın altına şu notu düştü: “Kuşkusuz Türkiye’nin en iyi aktörlerinden Ali abim. “Aktör” gibi durmayan aktörlere de zaafım var… 2000’lerin başında bindiğimiz araçla yola devam. O zaman 20’lerimin sonundaydım, (zihnen) 4 yaşımda varım şimdi.”