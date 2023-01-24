Haber Konseyi | Doğru Tarafsız Gazetecilik

20’leriminin sonundayım…O şimdi Türkiye’nin en ünlü isimlerinden!

20’leriminin sonundayım…O şimdi Türkiye’nin en ünlü isimlerinden!
0 views
24 Ocak 2023 - 17:24

Ünlü oyuncu 2000’li yıllarda rol aldığı diziden bir fotoğrafını sevenleriyle paylaştı!

2000’lerin başında bindiğimiz araçla yola devam’Aşka Sürgün’ ve ‘Şeytan Ayrıntıda Gizlidir’ dizilerinde rol alan Fırat Tanış ve Ali Sürmeli yıllar sonra sette bir araya geldi. Tanış o anların fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaştı.

Başaralı oyuncu Fırat Tanış yeni dizisinde Ali Sürmeli ile kamera karşısına geçti. Dostluklarının 2000’li yılların başına dayandığını söyleyen Tanış eski günleri yâd etti.

 

20’leriminin sonundayım…O şimdi Türkiyenin en ünlü isimlerinden

 

Takipçilerini geçmişe götüren 47 yaşındaki oyuncu, paylaştığı fotoğrafın altına şu notu düştü: “Kuşkusuz Türkiye’nin en iyi aktörlerinden Ali abim. “Aktör” gibi durmayan aktörlere de zaafım var… 2000’lerin başında bindiğimiz araçla yola devam. O zaman 20’lerimin sonundaydım, (zihnen) 4 yaşımda varım şimdi.”

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Trendyol kuryelerinin eylemi zaferle bittiTrendyol kuryelerinin eylemi zaferle bitti
Uğur Mumcu’nun 30. ölüm yıldönümü ‘Bizim için bu dava kapanmadı’Uğur Mumcu’nun 30. ölüm yıldönümü ‘Bizim için bu dava kapanmadı’
Karaköy’deki Ermeni Kilisesi lojmanında yangınKaraköy’deki Ermeni Kilisesi lojmanında yangın
Türk Büyükelçiliği önünde Kur’an-ı Kerim yakmıştı…Türk Büyükelçiliği önünde Kur’an-ı Kerim yakmıştı…
Antalya’da yangında anne ile kızı ölü bulunmuştu!Antalya’da yangında anne ile kızı ölü bulunmuştu!
GÜNLÜK HABER AKIŞI
20’leriminin sonundayım…O şimdi Türkiye’nin en ünlü isimlerinden!
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Lenfoma tedavisi gören Hakan Özoğuz’dan haber var
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Yalı Çapkını Son Fragmanı ile İzleyicilerini Çıldırttı.
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Starlink’in Türkiye’de hizmete gireceği yıl belli oldu!
GÜNLÜK HABER AKIŞI
ASTRAL SEYAHAT TEHLİKELİ Mİ ?
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Ford 3 bin 200 kişiyi işten çıkarıyor!
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Ümraniye’nin hocası canlı yayında avazı çıktığı kadar bağırdı
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Özlem Türeci ve Uğur Şahin ülkeden gidiyor
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Hande Fırat ‘49’ filminin şifrelerini yazdı!
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Galatasaray’da Kerem Aktürkoğlu’na bir zam daha! Yeni sözleşme ve çıkış maddesi…
SON DAKİKA HABERLERİ
AK Parti’li Bülent Turan’dan CNN Türk’te önemli seçim tarihi açıklamasıOcak 23, 2023-2:12 pm
Fenerbahçe’den Jayden Oosterwolde için 6 milyon Euro’luk teklifOcak 23, 2023-10:46 am
Al Nassr’da Talisca atıyor, Ronaldo ‘şimdilik’ bakıyor!Ocak 23, 2023-10:41 am
Türk Büyükelçiliği önünde Kur’an-ı Kerim yakmıştı…Ocak 23, 2023-10:36 am
Tüketici güven endeksi yükseldiOcak 23, 2023-10:24 am
Ordu’da MHP’li İlçe Başkanı Emilli istifasını zehir zemberek sözlerle duyurdu: ‘Bizi eziyorlar’Ocak 19, 2023-4:22 pm
Ukrayna’da binanın üzerine helikopter düştü: Ukrayna İçişleri Bakanı öldüOcak 18, 2023-5:29 pm
POPÜLER FOTO GALERİLER
Tanesini 50 TL’ye aldığı el dezenfektanını 860 TL’ye sattı!
Temizlik ürünlerinde fiyat artışı!
Koronavirüsten etkilenen dünyaca ünlü isimler!
Onlar da koronavirüse yakalandı!
Anadolu Efes EuroLeague Final Four’da finale yükseldi!
Sivasspor – Kayserispor kupa finalinde seramoniye damga vuran olay!
Fiyatlar tırmanışa geçti: Altında 2 çarpan etkisi!

Hayatın Her Alanına Dair Haberler Hakkında Tarafsızca Doğru Bilgiye Ulaşmanın Yolu ! Bizi Okuyun Haberiniz Olsun !