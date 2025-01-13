2025 Yılında Dünyanın En Güçlü 20 Ordusu Açıklandı: Türkiye Kaçıncı Sırada?

2025 yılı itibarıyla dünyanın en güçlü ordularının sıralaması, küresel askeri güçlerin karşılaştırması ve uluslararası savunma analizlerini içeren Küresel Ateş Gücü (GFP) raporlarıyla belirlenmiş durumda. Bu rapor, onun yıl içindeki askeri güçlerini ayrıntılı bir şekilde inceleyerek, güç dengelerini ortaya koyuyor. 2025’teki sıralamalar ise dünyanın en güçlü ordularının kimler olduğunu gözlerinin önünde seriyor.

Amerika Birleşik resimleri Zirvede

Global Firepower’ın açıkladığı bilgilere göre, dünyanın en güçlü ordusu yine Amerika Birleşik Devletleri (ABD) oldu. Yüksek teknolojiye sahip donanım ve geniş askeri kapasiteyle, ABD ordusu dünya çapında ve büyük bir askeri güce sahiptir. Uçak gemilerinden nükleer denizaltılara kadar her türlü modern askeri altyapıyı elinde bulunduran ABD, aynı zamanda dünyanın en büyük savunma bütçesine sahip ülke olarak da dikkat çekiyor.

Rusya ve Çin’in Yükselen Gücü

İkinci sırada ise Rusya yer alıyor. Rusya’nın güçlü kara ordusu, geniş toprakları ve nükleer kapasitesi onu küresel arenada önemli bir askeri güç kılıyor. Üçüncü sırada Çin bulunuyor. Çin, büyük çapta ve artan askeri harcamalarıyla dikkat çekerken, özellikle son yıllarda teknolojik gelişmelerle ordusunu modernize etmeye devam ediyor.

Türkiye Ordusu Kaçıncı Sırasında?

Global Firepower sıralamasında Türkiye’de önemli bir yere sahip. 2025 yılı itibarıyla Türkiye, dünyanın en güçlü orduları arasında üst sıralarda yer alıyor. Türkiye’nin yerleşik konumu, güçlü kara ve hava kuvvetleri ile yüksek savunma harcamaları, onu bölgesel bir güç olarak öne çıkarıyor. Türkiye’nin ordu gücü, teknolojik yenilikler ve NATO’nun esnekliğiyle destekleniyor, bu da ülkenin askeri kapasitesinin artmasına yardımcı oluyor.

Sıralamanın Diğer Ülkeleri ve Dikkat Çeken Faktörler

2025 Global Firepower sıralamasında Japonya, Hindistan, Güney Kore gibi Asya ülkelerinde yer alırken, Avrupa’daki güçlü ordular arasında Fransa, Almanya ve İngiltere dikkat çekiyor. Afrika kıtasında Mısır, güçlü askeri gücüyle öne çıkıyor. Raporda, ülkenin askeri kapasitesi ve inşa edilmesinin önemi, savunma bütçeleri, personel sayısı, hava güçleri ve deniz gücü gibi faktörlerle değerlendirilmiş.

2025 Küresel Ateş Gücü Raporunda Kullanılan Kriterler

Küresel Ateş Gücü raporu, askeri güç sonuçları için 60’tan fazla farklı kriter kullanılıyor. Bu puanlar arasında nüfus, askeri bütçe, kara, hava ve deniz kuvvetlerinin büyüklüğü, savaş gemileri, helikopterler, savaş uçakları ve nükleer kapasite gibi faktörler yer alıyor. Rapor, ülkenin askeri gücünden daha fazla merminin bir şekilde sıralanması amacıyla kapsamlı bir analiz yapıyor.

Kaynak:https://www.medyaradar.net/