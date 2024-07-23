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MHK Başkanı belli oldu

MHK Başkanı belli oldu
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
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23 Temmuz 2024 - 14:51

Hacıosmanoğlu yönetimi Merkez Hakem Kurulu başkanlığına Ferhat Gündoğdu’yu getirdi.

TFF, Merkez Hakem Kurulu’nun yeni başkanını resmen duyurdu.

MHK’nin başına Ferhat Gündoğdu getirildi.

İşte TFF’den yapılan açıklama:

Türkiye Futbol Federasyonu 23 Temmuz 2024 tarihinde gerçekleştirdiği Yönetim Kurulu Toplantısı ile; Merkez Hakem Kurulu’na TFF Statüsü’nün 43. Maddesi ve Merkez Hakem Kurulu Talimatı’nın 3. Maddesi uyarınca aşağıdaki başkan ve üyelerin atanmasına karar verilmiştir:

Başkan:

Yeni evli çift eve gelen ilk su faturasını görünce neye uğradığını şaşırdı! 413 bin TLYeni evli çift eve gelen ilk su faturasını görünce neye uğradığını şaşırdı! 413 bin TL

Dr. Ferhat Gündoğdu

Üyeler:

Ahmet Şahin
Yunus Yıldırım
Sebahattin Şahin
Hikmet Öksüzoğlu
Mustafa Kamil Abitoğlu
İbrahim Çınar
Ziya Çetin
Ali Zağlı

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