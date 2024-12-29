İSRAİL’İN WHATSAPP DİPLOMASİ: ESAD’LA GİZLİ İLETİŞİM

Yedioth Ahronoth gazetesinin haberine göre, İsrail, yıllar boyunca Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad ve çevresiyle, popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp üzerinden gizli iletişim kurdu. İsrail’in bu iletişimde kullandığı kod adı ise “Musa”ydı. İsrail istihbarat servisleri, bu platform aracılığıyla Esad’ın yakın çevresiyle mesajlaşmalar gerçekleştirerek, gizli operasyonlar ve stratejik bilgilere dair temaslarını sürdürdü.
WhatsApp, dünya genelinde yaygın olarak kullanılan ve güvenliği sağlamak için şifrelemeli mesajlaşma sistemine sahip olan bir uygulama olmasıyla, devletler ve istihbarat örgütleri için iletişimin güvenliği açısından tercih edilen bir platform haline gelmiş durumda. Bu durum, İsrail’in Suriye yönetimiyle, doğrudan bir diplomatik kanal kullanmaksızın yürüttüğü gizli görüşmelerin bir parçası olarak öne çıkıyor.
İsrail’in bu gizli yazışmalarına dair detaylar, birkaç yıl süren bir istihbarat operasyonunun sonucunda ortaya çıkmış. İsrail’in “Musa” kod adını kullanan ajanlarının, Esad’a yakın bazı önemli isimlerle doğrudan iletişim kurarak, çeşitli stratejik ve askeri konularda bilgi paylaşımı yaptıkları belirtiliyor. Bu türden gizli iletişimler, özellikle İsrail’in Suriye ile ilgili güvenlik endişelerini ve İran’ın Suriye’deki askeri varlığını izlemek gibi kritik öneme sahip konuları gündeme getirdi.
Ayrıca, bu yazışmaların sadece askeri ve stratejik meselelerle sınırlı olmadığı, aynı zamanda bölgesel güç dengelerini etkileyecek çeşitli siyasi hesapların da gündeme geldiği ifade ediliyor. Özellikle İsrail’in, Suriye’deki iç savaşın seyrine dair tavırlarını belirlerken, Esad yönetimiyle bu gizli yazışmalar sayesinde elde ettiği bilgilerin önemli bir rol oynadığı düşünülüyor.
Bu gelişmeler, Ortadoğu’daki istihbarat savaşlarının ve gizli diplomasiye dayalı temasların ne denli karmaşık bir hal aldığını gözler önüne seriyor. WhatsApp üzerinden kurulan bu türden teması, yalnızca bir iletişim aracı olmanın ötesinde, bölgedeki büyük güçlerin stratejik planlarını şekillendirmede önemli bir etken olarak öne çıkıyor.
İsrail’in Yediot Ahronot gazetesi, Tel Aviv yönetiminin uzun bir süre boyunca WhatsApp üzerinden Suriye’nin eski lideri Beşar Esad ile gizli bir iletişim ağı kurduğunu öne sürdü. Haberde, İsrail istihbarat servisi Mossad ve İsrail Askeri İstihbarat Dairesi (AMAN) arasındaki bu iletişimin, WhatsApp üzerinden “Musa” kod adıyla gerçekleştirilmiş olduğu iddia ediliyor. İsrail’in, Suriye’deki Esad yönetimiyle temaslarını, kritik askeri operasyonların ardından sürdürdüğü belirtiliyor.
İsrail’in Gizli Diplomasi: WhatsApp Üzerinden Esad’la Kurulan İletişim
İsrail’in Suriye’deki İran ve Hizbullah varlığını hedef alan hava saldırılarının ardından, AMAN’ın WhatsApp aracılığıyla Esad rejiminin eski Savunma Bakanı Ali Mahmud Abbas ile temas kurduğu iddia edildi. Bu iletişim, İsrail’in askeri stratejisinin bir parçası olarak, bölgedeki güç dengelerini etkilemeyi amaçlayan bir dizi gizli operasyonun parçası olarak görülüyor.
Buna ek olarak, 2019 yılı sonunda, İsrail’in eski istihbarat başkanı Yossi Cohen’in Rusya’nın başkenti Moskova’da, Kremlin Sarayı’nda Esad ile bir görüşme planladığı da haberde yer aldı. Ancak, Esad’ın bu görüşmeden son anda vazgeçtiği ve görüşmenin gerçekleşmediği ifade ediliyor. İsrail’in Suriye’ye yönelik politikaları ve özellikle Esad rejimiyle olan gizli görüşmeler, Ortadoğu’daki denklemleri değiştirmeye yönelik olarak sürdürülüyor.
Gazetede yer alan bir diğer önemli iddia ise, İsrail’in, Esad rejimine yönelik uluslararası yaptırımların kaldırılması karşılığında Lübnan Hizbullahı’na yapılan silah sevkiyatının durdurulmasına dair gizli bir anlaşma önerdiği yönündeydi. Bu öneri, İsrail’in bölgedeki güvenlik çıkarlarını koruma çabasıyla, Hizbullah’ın silahlanmasını engellemeyi ve Esad yönetimiyle daha yakın bir işbirliği kurmayı amaçlıyor.
Bu yeni bilgiler, İsrail’in Suriye’deki stratejik hedeflerine yönelik izlediği gizli diplomasi ve askeri operasyonların boyutunu gözler önüne seriyor. Hem bölgesel güvenlik hem de uluslararası diplomasi açısından önemli sonuçlar doğurabilecek bu gelişmeler, Ortadoğu’daki güç mücadelesinin seyrini değiştirebilir.