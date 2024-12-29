İSRAİL’İN WHATSAPP DİPLOMASİ: ESAD’LA GİZLİ İLETİŞİM

Yedioth Ahronoth gazetesinin haberine göre, İsrail, yıllar boyunca Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad ve çevresiyle, popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp üzerinden gizli iletişim kurdu. İsrail’in bu iletişimde kullandığı kod adı ise “Musa”ydı. İsrail istihbarat servisleri, bu platform aracılığıyla Esad’ın yakın çevresiyle mesajlaşmalar gerçekleştirerek, gizli operasyonlar ve stratejik bilgilere dair temaslarını sürdürdü.

WhatsApp, dünya genelinde yaygın olarak kullanılan ve güvenliği sağlamak için şifrelemeli mesajlaşma sistemine sahip olan bir uygulama olmasıyla, devletler ve istihbarat örgütleri için iletişimin güvenliği açısından tercih edilen bir platform haline gelmiş durumda. Bu durum, İsrail’in Suriye yönetimiyle, doğrudan bir diplomatik kanal kullanmaksızın yürüttüğü gizli görüşmelerin bir parçası olarak öne çıkıyor.

İsrail’in bu gizli yazışmalarına dair detaylar, birkaç yıl süren bir istihbarat operasyonunun sonucunda ortaya çıkmış. İsrail’in “Musa” kod adını kullanan ajanlarının, Esad’a yakın bazı önemli isimlerle doğrudan iletişim kurarak, çeşitli stratejik ve askeri konularda bilgi paylaşımı yaptıkları belirtiliyor. Bu türden gizli iletişimler, özellikle İsrail’in Suriye ile ilgili güvenlik endişelerini ve İran’ın Suriye’deki askeri varlığını izlemek gibi kritik öneme sahip konuları gündeme getirdi.

Ayrıca, bu yazışmaların sadece askeri ve stratejik meselelerle sınırlı olmadığı, aynı zamanda bölgesel güç dengelerini etkileyecek çeşitli siyasi hesapların da gündeme geldiği ifade ediliyor. Özellikle İsrail’in, Suriye’deki iç savaşın seyrine dair tavırlarını belirlerken, Esad yönetimiyle bu gizli yazışmalar sayesinde elde ettiği bilgilerin önemli bir rol oynadığı düşünülüyor.

Bu gelişmeler, Ortadoğu’daki istihbarat savaşlarının ve gizli diplomasiye dayalı temasların ne denli karmaşık bir hal aldığını gözler önüne seriyor. WhatsApp üzerinden kurulan bu türden teması, yalnızca bir iletişim aracı olmanın ötesinde, bölgedeki büyük güçlerin stratejik planlarını şekillendirmede önemli bir etken olarak öne çıkıyor.