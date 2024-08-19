Erdek’te korkutan yangın!

Balıkesir Erdek’teki Seyit Gazi Tepesi mevkiinde bulunan deniz kenarındaki özel bir işletmede henüz sebebi belirlenemeyen bir nedenden dolayı yangın meydana geldi.

Yangın, kısa sürede büyürken, çevrede paniğe neden oldu. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Erdek Grup Amirliği, yangına müdahale etti.

Müdahale edilen yangın kontrol altına alınırken, yangını soğutma çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.