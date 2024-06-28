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20 yıllık şarkıcı oyunculuğa soyundu!

20 yıllık şarkıcı oyunculuğa soyundu!
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
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28 Haziran 2024 - 16:00
Başarılı şarkıcı Hadise, oyunculuk sektörüne atılıyor. Gain’de yayınlanacak Esas Oğlan dizisiyle el sıkışan Hadise’nin partneri de yakışıklı oyuncu İlhan Şen oldu.

20 yıllık şarkıcı oyunculuğa soyundu! Hadise'nin 'esas oğlan'ı belli oldu - Sayfa 1

Şarkıları ve danslarıyla müzik piyasasını altüst eden Hadise, bu sefer de oyunculuk yapacak. Yakın arkadaşı Seda Bakan‘la aynı dizide rol alacak olan Hadise, İlhan Şen ile partner oldu.

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20 yıllık şarkıcı oyunculuğa soyundu! Hadise'nin 'esas oğlan'ı belli oldu - Sayfa 2

DİZİNİN ÇEKİMLERİ İSTANBUL’DA YAPILACAK

Şenol Sönmez‘in yönetmen koltuğunda oturacağı Esas Oğlan dizisi, Gain‘de yayınlanacak.

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20 yıllık şarkıcı oyunculuğa soyundu! Hadise'nin 'esas oğlan'ı belli oldu - Sayfa 3

Temmuz ayının ikinci haftası çekimleri başlayacak olan dizide Hadise Ceren rolünü, İlhan Şen de Mert rolünü oynayacak. Meryem Gültabak ve Cihan Çalışkantürk‘ün yazdığı dizinin çekimleri de İstanbul’da yapılacak.

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20 yıllık şarkıcı oyunculuğa soyundu! Hadise'nin 'esas oğlan'ı belli oldu - Sayfa 4

Romantik komedi türündeki 8 bölümlük dizide rol alan Seda Bakan ise Selma karakterine hayat verecek.

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20 yıllık şarkıcı oyunculuğa soyundu! Hadise'nin 'esas oğlan'ı belli oldu - Sayfa 5

ALACAĞI ÜCRET…

Yakında sete çıkacak olan Hadise dizi için 10 milyona el sıkıştı. Şu sıralar oyunculuk derslerine başlayan Hadise’yi yakın arkadaşı Seda Bakan’ın ikna ettiği söyleniyor.

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