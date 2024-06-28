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Katy Perry yırtık külotlu çorabının üzerine hiçbir şey giymedi

Katy Perry yırtık külotlu çorabının üzerine hiçbir şey giymedi
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
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28 Haziran 2024 - 15:46
Met Gala’larda giydiği ilginç kostümlerle adından söz ettirmeyi başaran dünyaca ünlü şarkıcı Katy Perry şimdi de defile izlemeye gittiği tarzı ile gündem oldu. Yırtık bir külotlu çorap giyen Katy Perry üzerine ise hiçbir şey giymedi. Görenlerin anlam veremediği tarzına Katy Perry ‘basit ama şık’ yorumunu yaptı.

Katy Perry yırtık külotlu çorabının üzerine hiçbir şey giymedi... Görenler anlam veremedi - Sayfa 1

39 yaşındaki pop yıldızı Katy Perry, ünlü bir markanın defilesini izlemeye giderken görüntülendi. Ünlü ismin ilginç tarzı kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

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Katy Perry yırtık külotlu çorabının üzerine hiçbir şey giymedi... Görenler anlam veremedi - Sayfa 2

Ayak bileklerine kadar uzanan, yakası açık, büyük, siyah kadife bir palto giyen Perry, altına ise yırtık bir külotlu çorap giymeyi tercih etti.

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Katy Perry yırtık külotlu çorabının üzerine hiçbir şey giymedi... Görenler anlam veremedi - Sayfa 3

GÖRENLER HAYRETE DÜŞTÜ

Kombinine güneş gözlüğü ve arkaya doğru taranmış saçı ekleyen ünlü şarkıcı adeta görünümüyle herkesi şaşırttı.

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Katy Perry yırtık külotlu çorabının üzerine hiçbir şey giymedi... Görenler anlam veremedi - Sayfa 4

YORUM YAĞDI

Ünlü ismin ilginç tarzına sosyal medyada; ‘Hayal kırıklığı’, ‘Bu nasıl bir kombin’, ‘Giyinmeyi unutmuş’, ‘Şaşırdılar artık’, ‘Çok kötü görünüyor’ gibi yorumlar yapıldı.

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Katy Perry yırtık külotlu çorabının üzerine hiçbir şey giymedi... Görenler anlam veremedi - Sayfa 5

‘BASİT AMA ŞIK’

Katy Perry ise tarzı hakkında “Birkaç seçeneğim vardı. Çok basit, seksi ve şehvetli olmak istedim. Basit ama şık.” diyerek tanımladı.

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