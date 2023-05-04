20 puanlık fark son ankete damga vurdu! Hangi parti kaç vekil çıkarabiliyor?

Korkusuz yazarı Can Ataklı, bugünkü yazısında, Polimetre Araştırma Şirketi’nin son raporuna yer verdi. Cumhurbaşkanı adaylarından Kemal Kılıçdaroğlu ile Recep Tayyip Erdoğan arasındaki 20 puan farka dikkat çeken Ataklı, anket sonuçlarına göre ittifakların meclise sokabileceği milletvekili sayısını da paylaştı…

Korkusuz yazarı Can Ataklı, bugünkü yazısında, Polimetre Araştırma Şirketi’nin son raporuna yer verdi.

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2 Nisan 2023 ve 2 Mayıs 2023 arasında yapılan iki ayrı çalışmanın özeti olan çalışmayla ilgili Ataklı’nın aktardıkları şöyle:

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Belirtilen tarihlerde partilerin Türkiye Geneli için hesaplanan oy oranları, cumhurbaşkanı adaylarının oy oranları, partilerin kazanacakları hesaplanan milletvekilli sayılarının illere dağılımı karşılaştırmalı olarak gösterilmektedir.

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513 Sayılı Raporda; CUMHUR İTTİFAKI’nın milletvekili sayısı 236 olarak hesaplanırken, bu [son] raporda 246 [olarak hesaplandı.]

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HDP’nin milletvekili sayısı 77 olarak hesaplanırken, bu raporda 76,

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CHP’nin (4 partiyle birlikte) milletvekili sayısı 246 olarak hesaplanırken, bu raporda 227,

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İYİ Parti’nin milletvekili sayısı 41 olarak hesaplanırken, bu raporda 51 olarak hesaplanmaktadır.

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MİLLET İTTİFAKI partilerinden İYİ Parti’nin milletvekili sayısı 10 artarken CHP’nin 19 azalmaktadır.

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Bu rapora göre Cumhur İttifakı’nın içinde ama ayrı liste ile seçime giren MHP, 24 milletvekilliği kazanıyor.

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Bu durumda Cumhur İttifakı’nın toplam milletvekili sayısı 246 oluyor.

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Yine bazı yerlerde ayrı liste ile seçime giren İyi Parti ile birlikte Millet İttifakı’nın toplam milletvekili sayısı 278’i buluyor.

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HDP’nin sayısının da eklenmesiyle birlikte Meclis’teki muhalefet milletvekili sayısı 354 oluyor.

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20 PUANLIK FARK… Çalışmada ulaşılan en önemli bulgu’yu da paylaşan Can Ataklı; “Kılıçdaroğlu’nun Erdoğan’ın 20 puan önünde olduğunu’ aktardı.

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2 Nisan 2023’teki ilk ankette Kemal Kılıçdaroğlu’nun oy oranı yüzde 53,7 olarak hesaplanırken Recep Tayyip Erdoğan’ın oy oranı ise yüzde 36,0 olarak hesaplanmıştı.

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Can Ataklı’nın paylaştığına göre 2 Mayıs 2023’te yapılan son araştırmada ise Kemal Kılıçdaroğlu yüzde 55,5 oy alırken Recep Tayyip Erdoğan ise yüzde 35.3 oy alıyor.

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Partilerin son durumu ise şöyle:

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AK Parti: Yüzde 29,8

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CHP: Yüzde 26,6

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HDP: Yüzde 12,1

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İYİ Parti: Yüzde 10,9

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MHP: Yüzde 7,1

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DEVA: Yüzde 2,8

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GELECEK: Yüzde 1,9

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Saadet: Yüzde 1,3

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Memleket: Yüzde 1,2

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Demokrat Parti: Yüzde 1