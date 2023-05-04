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20 puanlık fark son ankete damga vurdu! Hangi parti kaç vekil çıkarabiliyor?

20 puanlık fark son ankete damga vurdu! Hangi parti kaç vekil çıkarabiliyor?
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
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04 Mayıs 2023 - 11:05

Korkusuz yazarı Can Ataklı, bugünkü yazısında, Polimetre Araştırma Şirketi’nin son raporuna yer verdi. Cumhurbaşkanı adaylarından Kemal Kılıçdaroğlu ile Recep Tayyip Erdoğan arasındaki 20 puan farka dikkat çeken Ataklı, anket sonuçlarına göre ittifakların meclise sokabileceği milletvekili sayısını da paylaştı…

20 puanlık fark son ankete damga vurdu! Hangi parti kaç vekil çıkarabiliyor? - Sayfa 1

Korkusuz yazarı Can Ataklı, bugünkü yazısında, Polimetre Araştırma Şirketi’nin son raporuna yer verdi.

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20 puanlık fark son ankete damga vurdu! Hangi parti kaç vekil çıkarabiliyor? - Sayfa 2

2 Nisan 2023 ve 2 Mayıs 2023 arasında yapılan iki ayrı çalışmanın özeti olan çalışmayla ilgili Ataklı’nın aktardıkları şöyle:

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20 puanlık fark son ankete damga vurdu! Hangi parti kaç vekil çıkarabiliyor? - Sayfa 3

Belirtilen tarihlerde partilerin Türkiye Geneli için hesaplanan oy oranları, cumhurbaşkanı adaylarının oy oranları, partilerin kazanacakları hesaplanan milletvekilli sayılarının illere dağılımı karşılaştırmalı olarak gösterilmektedir.

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20 puanlık fark son ankete damga vurdu! Hangi parti kaç vekil çıkarabiliyor? - Sayfa 4

513 Sayılı Raporda; CUMHUR İTTİFAKI’nın milletvekili sayısı 236 olarak hesaplanırken, bu [son] raporda 246 [olarak hesaplandı.]

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20 puanlık fark son ankete damga vurdu! Hangi parti kaç vekil çıkarabiliyor? - Sayfa 5

HDP’nin milletvekili sayısı 77 olarak hesaplanırken, bu raporda 76,

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20 puanlık fark son ankete damga vurdu! Hangi parti kaç vekil çıkarabiliyor? - Sayfa 6

CHP’nin (4 partiyle birlikte) milletvekili sayısı 246 olarak hesaplanırken, bu raporda 227,

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20 puanlık fark son ankete damga vurdu! Hangi parti kaç vekil çıkarabiliyor? - Sayfa 7

İYİ Parti’nin milletvekili sayısı 41 olarak hesaplanırken, bu raporda 51 olarak hesaplanmaktadır.

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20 puanlık fark son ankete damga vurdu! Hangi parti kaç vekil çıkarabiliyor? - Sayfa 8

MİLLET İTTİFAKI partilerinden İYİ Parti’nin milletvekili sayısı 10 artarken CHP’nin 19 azalmaktadır.

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20 puanlık fark son ankete damga vurdu! Hangi parti kaç vekil çıkarabiliyor? - Sayfa 9

Bu rapora göre Cumhur İttifakı’nın içinde ama ayrı liste ile seçime giren MHP, 24 milletvekilliği kazanıyor.

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20 puanlık fark son ankete damga vurdu! Hangi parti kaç vekil çıkarabiliyor? - Sayfa 10

Bu durumda Cumhur İttifakı’nın toplam milletvekili sayısı 246 oluyor.

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20 puanlık fark son ankete damga vurdu! Hangi parti kaç vekil çıkarabiliyor? - Sayfa 11

Yine bazı yerlerde ayrı liste ile seçime giren İyi Parti ile birlikte Millet İttifakı’nın toplam milletvekili sayısı 278’i buluyor.

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20 puanlık fark son ankete damga vurdu! Hangi parti kaç vekil çıkarabiliyor? - Sayfa 12

HDP’nin sayısının da eklenmesiyle birlikte Meclis’teki muhalefet milletvekili sayısı 354 oluyor.

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20 puanlık fark son ankete damga vurdu! Hangi parti kaç vekil çıkarabiliyor? - Sayfa 13

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20 puanlık fark son ankete damga vurdu! Hangi parti kaç vekil çıkarabiliyor? - Sayfa 14

20 PUANLIK FARK…

Çalışmada ulaşılan en önemli bulgu’yu da paylaşan Can Ataklı; “Kılıçdaroğlu’nun Erdoğan’ın 20 puan önünde olduğunu’ aktardı.

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20 puanlık fark son ankete damga vurdu! Hangi parti kaç vekil çıkarabiliyor? - Sayfa 15

2 Nisan 2023’teki ilk ankette Kemal Kılıçdaroğlu’nun oy oranı yüzde 53,7 olarak hesaplanırken Recep Tayyip Erdoğan’ın oy oranı ise yüzde 36,0 olarak hesaplanmıştı.

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20 puanlık fark son ankete damga vurdu! Hangi parti kaç vekil çıkarabiliyor? - Sayfa 16

Can Ataklı’nın paylaştığına göre 2 Mayıs 2023’te yapılan son araştırmada ise Kemal Kılıçdaroğlu yüzde 55,5 oy alırken Recep Tayyip Erdoğan ise yüzde 35.3 oy alıyor.

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20 puanlık fark son ankete damga vurdu! Hangi parti kaç vekil çıkarabiliyor? - Sayfa 17

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20 puanlık fark son ankete damga vurdu! Hangi parti kaç vekil çıkarabiliyor? - Sayfa 18

Partilerin son durumu ise şöyle:

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20 puanlık fark son ankete damga vurdu! Hangi parti kaç vekil çıkarabiliyor? - Sayfa 19

AK Parti: Yüzde 29,8

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20 puanlık fark son ankete damga vurdu! Hangi parti kaç vekil çıkarabiliyor? - Sayfa 20

CHP: Yüzde 26,6

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20 puanlık fark son ankete damga vurdu! Hangi parti kaç vekil çıkarabiliyor? - Sayfa 21

HDP: Yüzde 12,1

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20 puanlık fark son ankete damga vurdu! Hangi parti kaç vekil çıkarabiliyor? - Sayfa 22

İYİ Parti: Yüzde 10,9

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20 puanlık fark son ankete damga vurdu! Hangi parti kaç vekil çıkarabiliyor? - Sayfa 23

MHP: Yüzde 7,1

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20 puanlık fark son ankete damga vurdu! Hangi parti kaç vekil çıkarabiliyor? - Sayfa 24

DEVA: Yüzde 2,8

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20 puanlık fark son ankete damga vurdu! Hangi parti kaç vekil çıkarabiliyor? - Sayfa 25

GELECEK: Yüzde 1,9

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20 puanlık fark son ankete damga vurdu! Hangi parti kaç vekil çıkarabiliyor? - Sayfa 26

Saadet: Yüzde 1,3

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20 puanlık fark son ankete damga vurdu! Hangi parti kaç vekil çıkarabiliyor? - Sayfa 27

Memleket: Yüzde 1,2

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20 puanlık fark son ankete damga vurdu! Hangi parti kaç vekil çıkarabiliyor? - Sayfa 28

Demokrat Parti: Yüzde 1

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20 puanlık fark son ankete damga vurdu! Hangi parti kaç vekil çıkarabiliyor? - Sayfa 29

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