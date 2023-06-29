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Satılmayan kurbanlıklarla ilgili flaş gelişme! Tarım ve Orman Bakanı duyurdu…

Satılmayan kurbanlıklarla ilgili flaş gelişme! Tarım ve Orman Bakanı duyurdu…
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
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29 Haziran 2023 - 13:47

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, üreticilerin satılmayan kurbanlıklarının Et ve Süt Kurumu tarafından satın alınacağını açıkladı.

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