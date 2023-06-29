Satılmayan kurbanlıklarla ilgili flaş gelişme! Tarım ve Orman Bakanı duyurdu…

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, üreticilerin satılmayan kurbanlıklarının Et ve Süt Kurumu tarafından satın alınacağını açıkladı.
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Kurban Bayramı süresince satılamayan kurbanlıklara ilişkin önemli bir açıklamada bulundu.
Üreticilerin satılmayan kurbanlıklarının Et ve Süt Kurumu (ESK) tarafından satın alınacağını duyuran Bakan Yumaklı “Bugün ikinci gün belki erken olacak ama bunun duyurusu yapmış olayım. Hayvan satış noktalarına hayvanlarını getiren üreticilerimizin herhangi bir şekilde hayvanlarının satılamaması durumunda Et ve Süt Kurumu bu hayvanları önceki yıllarda olduğu gibi yine alacak” dedi.
Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre; ayrıca ESK, satılamayan hayvanların cari alım fiyatlarına ilave olarak nakliye, bakım ve besleme giderlerini de dikkate alarak, maliyetlerini telafi edici ilave prim ödemesi yapacak.
Yetiştiricilerin satılamayan hayvanları için, en yakın ESK Kombina Müdürlüklerine, hayvan kimlik belgeleri ve kurbanlık hayvan satış noktasında görevli resmi Veteriner Hekim sevk raporu ile başvurması yeterli olacak.
Alım ve ödeme işlemlerine ilişkin detaylı bilgiler ESK’nın internet sitesinden duyurulacak.
ESK’nın Büyükbaş Cari Alım Fiyatları:
– Erkek sığır 180 TL/Et Kg
– Düve ve erkek manda 170 TL/ Et Kg
– İnek ve dişi manda 160 TL/ Et Kg
Büyükbaş Mevcut Cari Alım Fiyatlarına Ek Prim Ödemesi:
– Erkek sığıra 25 TL/ Et Kg,
– Düve ve erkek mandaya 25 TL/ Et Kg,
– İnek ve dişi mandaya ise 15 TL/ Et Kg,
ESK’nın Küçükbaş Cari Alım Fiyatları:
– Kuzu 175 TL/ Et Kg
– Toklu 160 TL/ Et Kg
– Koyun 140 TL/ Et Kg
– Oğlak 110 TL/ Et Kg
– Çepiç 95 TL/ Et Kg
– Keçi 95 TL/ Et Kg
Küçükbaş Mevcut Cari Alım Fiyatlarına Ek Prim Ödemesi:
– Küçükbaş hayvan alımlarına ek olarak 5 TL/ Et Kg kurbanlık kesim primi ödenecek.