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Emekli İkramiye Zammı Ne Kadar Olacak?

Emekli İkramiye Zammı Ne Kadar Olacak?
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24 Nisan 2021 - 11:40
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Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın emeklilere verilen bin TL’lik bayram ikramiyelerinin enflasyon kadar artırılacağını açıklamasının ardından, artışa olanak sağlayacak yasa teklifi merak ediliyor.

Emekliye bayram ikramiyesinde yapılacak zamda 3 alternatif düşünülüyor: 6 ayda bir enflasyon farkının ikramiyelere yansıtılması; yıllık enflasyonun ikramiyeye yansıtılması ve 2018 yılından bu yana yaşanan enflasyonun ikramiyelere yansıtılması.

Erdoğan geçen günlerde yaptığı açıklamada, enflasyon oranında artış yapılacak bayram ikramiyelerinin ödeme takvimlerini açıklamışı. Erdoğan, “Bayram ikramiyelerinin ramazandaki ilk ödemesini mayıs başında, Kurban Bayramı ödemesini de temmuz ortasına doğru gerçekleştireceğiz” demişti.

Bu çerçevede zamlı ödemelerin bayrama yetişmesi için önümüzdeki iki hafta içinde konuyla ilgili düzenlemenin TBMM’ye gönderilmesi gerekiyor. Çünkü emeklilere bayram ikramiyesi kanunla düzenlendiği ve kanunda da ikramiye tutarı bin TL olarak belirtildiği için enflasyon kadar yapılacak artış için de yasal bir düzenleme yapılması gerekiyor.

Hürriyet’ten Hacer Boyacıoğlu’nun haberine göre, emekliye bayram ikramiyesinde yapılacak zamda 3 alternatif dile getiriliyor. Bunlardan ilki 6 ayda bir enflasyon farkının ikramiyelere yansıtılması. Bu durumda Ocak’taki yüzde 8.36’lık fark ilk ikramiyeye eklenecek.

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İkinci ikramiye döneminde de temmuz ayında belli olacak olan yeni enflasyon oranında zam yapılacak. Bir diğer ihtimal ise, yıllık enflasyonun ikramiyeye yansıtılması. Bu durumda 2020 yılı enflasyonu, ikramiyeye yansıtılacak, bu da yüzde 14.6 olacak. Ayrıca emekliye bayram ikramiyesi uygulamasının başladığı 2018 yılından bu yana yaşanan enflasyonun ikramiyelere yansıtılması talebi de zaman zaman gündeme getiriliyor.

Emekli ikramiyeleriyle ilgili yasal düzenleme yapılırken, sandıklar üzerinden emekli olanların da ikramiye kapsamına alınması da isteniyor.

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