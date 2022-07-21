19 bıçak yarasıyla can verdiğinde henüz 19 yaşındaydı!

Aralık 1975… ABD…

Orta yaşlı bir çift, yeğenleri Lindy Sue Biechler’ın yaşadığı Manor Township’te bulunan apartmanın merdivenlerini neşeyle çıktı.

Yakınlardaki bir çiçekçi dükkanında çalışan 19 yaşındaki yeni evli Biechler, aşağı yukarı 2 saat kadar önce mutfak alışverişinden dönmüştü. Teyzesi ve eniştesini evine davet etmişti.

Biechler’ların oturduğu dairenin kapısına gelen çift kan lekelerini fark etti. İçeri girdiklerinde gördükleri manzara bir kabustan farksızdı: Her yer kan içindeydi ve Biechler oturma odası ile yemek odasının ortasında sırt üstü yerde yatıyordu.

Vücudunun her yeri kesiklerle doluydu. Bir mutfak bıçağı ise boynuna saplanmış halde duruyordu. Üzerindeki kot pantolonun düğmesi açılmış ve fermuarı aşağı indirilmişti. Açıkta duran iç çamaşırında meni olduğu tahmin edilen lekeler bulunmuştu.

Biechler, saldırıya uğramış ardından da 19 yerinden bıçaklanarak öldürülmüştü.

Şubat 2022… ABD…

David Sinopoli ve eşi, sabah saatlerinde arkadaşları olan bir çiftle birlikte Philadelphia Uluslararası Havalimanı’nın kafesinde oturuyordu. Birazdan kalkacak olan uçakları için yapılacak biniş çağrısını bekliyorlardı.

68 yaşındaki Sinopoli kahvesini bitirdi, karton bardağını en yakın çöp kutusuna bıraktı ve valizini alıp uçuş kapısına doğru ilerlemeye başladı.

Ama bilmediği bir şey vardı: İzleniyordu.

Sinopoli arkasını döner dönmez polisler koşarak gidip çöp kutusuna bıraktığı bardağı aldı ve ağzı kilitli bir kanıt poşetine attı.

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Bu anlattıklarımız, bir suç ve dedektiflik dizisinin herhangi bir bölümünün açılış sahnelerine benziyor ama değil. Aralarında 46 yıldan fazla zaman bulunan bu iki olayı birbirine bağlayan süreç ise en heyecanlı dizilere bile taş çıkartacak cinsten.

Biechler gerçekten de 5 Aralık 1975 günü, evinde, korkunç bir şekilde katledildi. Ancak katili tüm aramalara rağmen 46 yıl boyunca bulunamadı. Polis yüzlerce ipucunu değerlendirdi, 300 kadar kişinin ifadesi alındı, bir görev gücü oluşturuldu, dava suç uzmanlarınca incelendi hatta umutların tükendiği bir noktada falcılara bile danışıldı ama nafile…

Lancaster County’nin bu en eski faili meçhul davasını nihayete erdiren şey ise sıradan bir kahve bardağı ve genetik geneoloji bilimi oldu.

ABD’nin Virginia eyaletinin Reston şehrinde bulunan Parabon NanoLabs uzmanları, Biechler’ın iç çamaşırından alınan yabancı DNA örneklerini güncel tekniklerle yeniden inceleyerek çok ilginç bir detaya ulaştı: Katil her kimse, ataları İtalya’nın küçük bir kasabası olan Gasperina’dan geliyor olmalıydı.

Bu keşfe imza atan araştırmacı CeCe Moore, günler boyunca gazete arşivlerini ve tarihi belgeleri tarayarak, şüphelinin David Sinopoli olduğu sonucuna vardı.

Polislerin havalimanındaki operasyonunun ardından kahve bardağından alınan DNA ile Biechler’ın iç çamaşırından alınan örnekler kıyaslandı ve katilin Sinopoli olduğu konusunda şüpheye yer bırakmayacak bir eşleşme elde edildi.

Sinopoli’yi 46 yıldan fazla zaman sonra yakalatan kahve bardağındaki DNA izi oldu.

KATİL VE MAKTUL AYNI APARTMANDA OTURUYORMUŞ

1970’li yıllarda Biechler’ların yaşadığı dört daireli apartmanda ikamet eden Sinopoli’nin 17 Temmuz sabahı göz altına alındığı ve kefalete serbest bırakılma şansının bulunmadığı bildirildi.

Cinayeti neden işlediğine net dair bir açıklama yapılmasa da olay yerindeki kanıtlar doğrultusunda Sinopoli’nin amacının hırsızlıktan ziyade cinsel saldırı olduğu üzerinde duruluyor. Sinopoli ile Biechler’ın aynı binada oturmak dışında bir tanışıklıkları olup olmadığı da açıklanmadı.

Lancaster County Bölge Savcısı Heather Adams, 18 Temmuz günü düzenlediği basın toplantısında, “Lindy Sue Biechler için adalet arayışımız asla sona ermedi. Lindy Sue Biechler, yıllar boyunca birçok kişinin aklından çıkmadı. Kolluk güçleri onu kesinlikle asla unutmadı” dedi ve ekledi:

“Bu dava DNA’nın özellikle de DNA geneolojisinin kullanımı sayesinde çözüldü. Dürüst konuşmak gerekirse, bu teknoloji olmadan bir çözüme kavuşabilir miydik, bilmiyorum. Gerçek şu ki David Sinopoli radarımızda yoktu.”

Adams, yıllar boyunca kendilerine ulaşan ipuçlarının hiçbirinin cinayetten sonra da Lancaster County’de yaşamaya devam eden Sinopoli’ye işaret etmediğini belirtti.

Adams, Biechler’ın eşinin de Sinopoli’nin yakalandığı konusunda bilgilendirildiğini de vurguladı ve “Kurbanlara bir nebze olsun rahatlama hissi sağlayabilmek bizim için çok anlamlı” dedi.

Adams şöyle devam etti: “Lindy Sue Biechler, 46 yıl önce evinin kutsallığı içinde hunharca öldürüldüğünde 19 yaşındaydı. David Sinopoli’nin yakalanması mahkeme sürecinin başlangıcı oldu. Umuyorum bu, kurbanın 46 yıl boyunca sorularına yanıt bulamayan sevdiklerine ve toplumumuzun geneline biraz rahatlama hissi verecektir.”

ALIŞVERİŞ TORBALARINI BOŞALTMA FIRSATI BİLE BULAMAMIŞ

Olay gününe dönersek, Biechler akşama doğru çalışmakta olduğu çiçekçiden çıkıp önce eşi Phil’in iş yerine gitti. Phil’den maaş çekini alıp bankaya yatırdı, sonra da mutfak alışverişi yapıp eve döndü.

Teyzesi ve eniştesi, Biechler’ların apartman dairesinin kapısına ulaştığında saat 20.46’ydı. Biechler’ın alışveriş torbalarının bir kısmı halen Yemek masasının üzerinde boşaltılmayı bekliyordu.

Polis bu verileri bir araya getirerek Biechler’ın hiç kimsenin evde olmadığı 2 saatlik bir aralıkta katledildiği sonucuna vardı.

Etraftaki izlere bakılırsa genç kadın saldırganıyla çok mücadele etmiş ama başarılı olamamıştı. Eşi Phil’in “fazlasıyla şefkatli” ve “inanılmaz büyüleyici” diye nitelendirdiği Biechler, olay yerinde hayatını kaybetmişti.

Ancak polis davayı çözmeye yetecek delilleri bulamıyordu. Intelligencer Journal’ın aktardığı üzere, Biechler’ın cenazesinin gerçekleştiği gün gazetecilere bir açıklama yapan Manor Township Emniyet Müdürü Donald W. Sheeler, “Şu an elimizde bir şey yok” diyordu.

İLK DNA ANALİZLERİ 1997’DE YAPILDI

1997 yılında polis, cinayet sırasında Biechler’ın giymekte olduğu iç çamaşırını bir DNA laboratuvarına gönderdi. Laboratuvar çamaşırdaki lekelerin meni olduğunu doğruladı. Ardından buradan elde edilen DNA profili, FBI’ın Codis isimli ulusal veri tabanına yüklendi. Ancak bir eşleşme elde edilemedi.

Polis soruşturmalarında DNA kanıtlarının değerlendirilmesi üzerine araştırmaları bulunan Wright State Üniversitesi biyoloji profesörü Dan Krane, New York Times’a yaptığı açıklamada, 1997’de Codis’in henüz çok genç olduğunu belirtti.

“O yıllarda kayıt sayısı 2 milyon civarındaydı, bugün ise 14 milyonu buldu” diyen Krane, Codis’teki örneklerin suçlulardan ve tutuklanıp DNA örneği veren kişilerden geldiğini vurguladı.

Lancaster New Era gazetesi, 2000 yılında FBI’ın Davranışsal Analiz Birimi’nin de parçası olduğu bir görev gücünün davaya dahil olduğunu bildirdi. Görev gücünün analizinde Biechler’ın kendisini tanıyan bir kişi tarafından bir öfke nöbeti esnasında öldürüldüğü sonucuna varıldı. Beş yıl sonra da suç uzmanlarından oluşan Vidocq Society topluluğu davayı değerlendirmeye aldı.

Biechler’ın annesi Eleanor Geesey o yıllarda Lancaster Online’a verdiği röportajda, “30 yıldır her gece kızımın ölümünde adalet yerini bulsun diye dua ediyorum. Tanrım, belki bir gün olur” diyordu.

Parabon NanoLabs, DNA’daki verilerle şüphelinin bir robot resmini oluşturdu. Soldaki şüphelinin saldırı sırasındaki görüntüsü, sağdaki ise güncel görüntüsü olarak kamuoyuyla paylaşıldı.

BİRÇOK FAİLİ MEÇHUL BU ŞEKİLDE ÇÖZÜLDÜ

Ancak Biechler’ın ailesinin adalete kavuşmak için daha uzunca bir süre beklemesi gerekiyordu. Nihayetinde davayı çözen ve Sinopoli’nin 46 yılın ardından yakayı ele vermesini sağlayan 2018’de “Golden State Katili” olarak bilinen Joseph James DeAngelo’nun yakalanmasıyla herkesçe bilinir hale gelen DNA geneolojisi tekniği oldu.

Bölge Savcısı Moore yaptığı açıklamada, “Katilin geneolojisi, şüphelinin Sinopoli olduğu yönünde çok ikna ediciydi. Lancaster’da yaşayan, uygun aile ağacına sahip doğru yaşta ve cinsiyette insan sayısı çok azdı” diye konuştu.

Peki bu eleme nasıl yapıldı?

Aralık 2020’de güvenlik güçleri Parabon NanoLabs’den yardım istedi. Yukarıda da dediğimiz gibi, kurumun uzmanlarından CeCe Moore, yaptığı analizlerin ardından, DNA’nın sahibinin bölgede yaşayan çok sayıda İtalya göçmeni akrabası olduğu sonucuna vardı.

ÇEMBER GİTTİKÇE DARALIYORDU

Biechler’ın öldüğü sırada bölgede yaşayan İtalyan asıllı vatandaşların sayısı 2.300 civarındaydı. Buradan hareket eden Moore, potansiyel şüpheli havuzunu küçültmek için ataları Gasperina’da yaşamış olanlara odaklandı.

Ardından gazete arşivleri, kamuya açık arama veri tabanları, sosyal medya, mahkeme kayıtları ve diğer kaynaklarda hummalı bir tarama çalışması başlatan Moore, İtalyan asıllı Sinopoli’nin olası bir şüpheli olabileceği noktasına ulaştı. Bunun en önemi sebebi de Sinopoli’nin 1974 yılında bir dönem Biechler’ların yaşadığı apartmanda ikamet etmiş olmasıydı. Moore, bütün bunların sonucunda elde ettiği “bilimsel ipucunu” yetkililerle paylaştı.

Müfettişler Sinopoli’yi gözetim altına aldı ve beklenen fırsat nihayet havaalanında karşılarına çıktı. Sinopoli’nin çöpe attığı kahve bardağı aranan DNA örneğini sağlamış oldu.

Prof. Krane böylesi stratejilerin ABD’de 20 yıldır yaygın olarak kullanıldığını belirterek, “Saatlerce sorgulanan kişilere içecek bir şeyler ikram edildiği, bir yudum aldıkları anda sorgu sürecinin tamamlandığı ve gitmelerine izin verildiği çok olay biliyorum” dedi.

HAYATINA HİÇBİR ŞEY OLMAMIŞ GİBİ DEVAM ETMİŞ

Sinopoli hakkında cinayetin öncesi ve sonrasında neler yaptığına ilişkin çok fazla bilgi bulunmuyor.

Yerel basın kuruluşlarından PennLive.com Sinopoli’nin 40 yılı aşkın süre boyunca bir matbaada pres operatörü olarak çalıştığını aktardı. LNP ise Facebook sayfasına bakılırsa avlanmayı seven Sinopoli’nin tatillerini İtalya’da geçirdiğini yazdı.

Gazeteye göre, ilk eşiyle Biechler’ı ölümünden bir yıl önce evlenen Sinopoli, iki çocuğunun annesi olan bu kadından 1986’da boşandı. Ardından 1987’de ikinci eşiyle evlendi ve ondan da bir çocuğu oldu.

2004 yılında özel hayatı ihlal ve uygunsuz davranış suçlamalarıyla hakkında açılan davada suçunu itiraf etti ve bir yıl denetimli serbestlik cezası aldı. Sinopoli’nin, çalıştığı iş yerinin solaryum odasındaki çıplak bir kadını dikizlediği iddia ediliyordu.

Hafta başına kadar Lancaster County’deki tek sabıka kaydı bu olan Sinopoli, şimdi cinayetle suçlanıyor.