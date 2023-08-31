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Memur ve memur emeklilerinin zam oranı belli oldu!

Memur ve memur emeklilerinin zam oranı belli oldu!
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
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31 Ağustos 2023 - 14:02

Memur ve memur emeklilerinin 2023-2024 yılları için zam oranı belli oldu. 2024’ün ilk altı ayında yüzde 15, ikinci altı ayında yüzde 10, 2025’in ilk altı ayında yüzde 6 ve ikinci altı ayında yüzde 5 zam yapılacak.

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