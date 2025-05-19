18 MAYIS PAZAR GÜNÜNÜN REYTİNG ŞAMPİYONU BELLİ OLDU!

18 Mayıs Pazar akşamının reyting sonuçları izleyiciyle paylaşıldı. Hafta sonunun en çok izlenen yapımları arasında kıyasıya bir rekabet yaşandı. TRT 1 ekranlarında yayınlanan aksiyon ve dram dolu “Teşkilat” dizisi, total, AB ve ABC1 gruplarında açık ara farkla zirvenin sahibi oldu.

TV8’de yayınlanan popüler yarışma programı “Survivor All Star” ise hem Total hem AB ve ABC1 gruplarında ikinci sırada yer aldı. Yarışmanın sıkı takipçileri ekran başına kilitlenirken, sıralamada zirveye ulaşmak için verdiği mücadele dikkat çekti

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Total reyting sıralamasında üçüncülük yine “Teşkilat” dizisinin özet bölümüne ait oldu. AB ve ABC1 kategorilerinde ise üçüncü sırada Deha adlı yabancı film yer aldı. Film, özellikle entelektüel içerikleri seven izleyicilerin ilgisini çekti.

Gecede yayınlanan diğer yapımlar arasında “Çok Güzel Hareketler 2”, “Kim Milyoner Olmak İster?”, “Maymunlar Cehennemi” ve “Son Akşam Yemeği” gibi programlar da yer alsa da ilk üç sıraya girmeyi başaramadı.

TİAK’ın aldığı karar doğrultusunda ilk 100 programın detaylı sıralaması kamuoyuyla paylaşılmazken, yayınlanan ilk veriler hafta sonunun ekran performansını özetliyor.

TRT 1’in başarılı yapımı “Teşkilat”, hem senaryosu hem oyunculuk performansıyla bir kez daha pazar gecesinin galibi oldu. Reyting yarışında liderliği kimseye kaptırmayan dizi, izleyici sadakatini sürdürerek başarısını perçinledi.