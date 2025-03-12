SARIYER ESKİ BELEDİYE BAŞKANI ŞÜKRÜ GENÇ GÖZALTINA ALINDI!

Sarıyer’in eski Belediye Başkanı Şükrü Genç, hakkında yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alındı. Genç’in polise teslim olduğu ve emniyette ifadesinin alındığı bildirildi.

POLİSE TESLİM OLDU

Edinilen bilgilere göre, hakkında çıkarılan gözaltı kararı sonrası Şükrü Genç, avukatları aracılığıyla emniyet birimlerine teslim oldu. Genç’in, Sarıyer Belediyesi’ndeki görev süresiyle ilgili yürütülen bazı iddialar kapsamında ifadeye çağrıldığı öğrenildi.

SORUŞTURMANIN NEDENİ

Yetkililerden resmi açıklama yapılmasa da, gözaltı kararının görev dönemiyle ilgili mali işlemler, ihaleler ve belediye faaliyetlerine yönelik soruşturma kapsamında alındığı iddia ediliyor. Şükrü Genç’in belediye başkanlığı dönemindeki bazı işlemlerle ilgili yolsuzluk ve usulsüzlük şüphesi üzerinde duruluyor.

AVUKATLARINDAN AÇIKLAMA

Şükrü Genç’in avukatları, yaptıkları ilk açıklamada, “Müvekkilimiz yasal sürece saygılıdır ve tüm soruları yanıtlamak üzere kendi isteğiyle emniyete gelmiştir. Süreci yakından takip ediyoruz” ifadelerini kullandı.

SİYASİ DÜNYADA YANKI UYANDIRDI

Sarıyer’de uzun yıllar belediye başkanlığı yapmış olan Şükrü Genç’in gözaltına alınması, siyasi çevrelerde ve kamuoyunda büyük yankı uyandırdı. Sosyal medyada da pek çok kullanıcı, “Sürecin adil yürütülmesini istiyoruz“, “Şükrü Genç Sarıyer’e uzun yıllar hizmet etti, adalet yerini bulmalı” şeklinde yorumlar yaptı.

ŞÜKRÜ GENÇ KİMDİR?

2009-2024 yılları arasında Sarıyer Belediye Başkanlığı yapan Şükrü Genç, ilçede uzun yıllar görev yaparak tanınmış bir siyasetçi olarak biliniyor. Sosyal projeleri, kentsel dönüşüm çalışmaları ve halkla iç içe yönetim anlayışıyla ön plana çıkmıştı.

GÖZLER SORUŞTURMADA

Gözaltı işlemi sonrası ifade sürecinin tamamlanmasının ardından Şükrü Genç’in savcılığa sevk edilip edilmeyeceği netleşecek. Kamuoyu, olayın detaylarını ve sürecin nasıl işleyeceğini merakla bekliyor.