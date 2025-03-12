ERDOĞAN’DAN BAYRAM İKRAMİYESİ SORUSUNA SERT TEPKİ!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, gazetecilerin emeklilere verilecek bayram ikramiyeleriyle ilgili yönelttiği soruya sert bir yanıt verdi. Erdoğan’ın “Beni dolduruşa getirmeye mi çalışıyorsun?” şeklindeki tepkisi, sosyal medyada ve kamuoyunda geniş yankı buldu.

GAZETECİNİN SORUSU ORTAMI GERDİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, katıldığı program sonrası basın mensuplarının sorularını yanıtlarken, bir gazetecinin “Bayram ikramiyeleri artırılacak mı?” sorusuyla karşılaştı. Ancak Erdoğan, soruya net bir yanıt vermek yerine, “Beni dolduruşa getirmeye mi çalışıyorsun?” sözleriyle tepki gösterdi.

BAYRAM İKRAMİYESİ BEKLENTİSİ YÜKSEK

Özellikle milyonlarca emeklinin gözünün çevrildiği bayram ikramiyeleri konusunda beklentiler yüksek. Ekonomik zorluklar ve enflasyon nedeniyle ikramiyelere zam yapılması talepleri sık sık dile getiriliyor. Erdoğan’ın bu çıkışı, artış beklentisi olan vatandaşları daha da merak içinde bıraktı.

KAMUOYUNDA YANKI UYANDIRDI

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın tepkisi, kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. Birçok kullanıcı, “Emeklinin beklediği yanıt bu değildi“, “Bayram öncesi ikramiye beklentisi devam ediyor” şeklinde yorumlar yaptı.

HÜKÜMETTEN AÇIKLAMA BEKLENİYOR

Bayram öncesi emekli ikramiyelerine zam yapılıp yapılmayacağı merak edilirken, Erdoğan’ın çıkışı sonrası yetkililerden gelecek olası açıklamalar da bekleniyor. Özellikle Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın bu konuda nasıl bir yol izleyeceği önem kazanmış durumda.

GÖZLER YENİ AÇIKLAMALARDA

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bayram ikramiyesi sorusuna verdiği sert tepki sonrası, milyonlarca emekli hükümetten net ve resmi bir açıklama bekliyor. Bayram öncesi ikramiyelerde artış olup olmayacağı önümüzdeki günlerde belli olacak.

Kaynak: https://www.medyaradar.net