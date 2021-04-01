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Zonguldak Valiliği’nden Hilafet Bayrağı Açıklaması

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Zonguldak Valiliği’nden Hilafet Bayrağı Açıklaması
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25 Ağustos 2021 - 16:37
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Kozlu ilçesinde bir cami inşaatına hilafet bayrağı asılması gündem yaratmıştı. Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz’dan konu hakkında ilk açıklama geldi.

Zonguldak Valiliği'nden Hilafet Bayrağı Açıklaması: Akıl İşi Değil

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından Zonguldak’ın Kozlu ilçesinde yaptırılan Kavaklık Camisi’nin inşaatına asılan hilafet bayrağı tepkiler üzerine kaldırıldı.  Hilafet bayrağı asılmasını “Akıllı işi de değil” ifadeleriyle değerlendiren Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz, olayla ilgili soruşturma başlatıldığını açıkladı.

“AKILLI İŞİ DE DEĞİL”

Cumhuriyet’in konuyu gündeme getirmesinin ardından dün sabah saatlerinde Vali Tutulmaz’ın talimatıyla bölgeye giden polis ekipleri hilafet bayraığını indirdi. Vali Tutulmaz, Cumhuriyet’e yaptığı açıklamada Türk Bayrağına saygısızlığı asla kabul etmeyeceklerinin belirterek, “İlk haber aldığımda duruma müdahale ettim. Kozlu Kaymakamlığımız soruşturma başlattı. Türkiye Cumhuriyeti’nin bayrağı dışında bir başka bayrak kabul edilemez. Bayrak kutsalımızdır. Böyle bir şeyi kabul etmemiz mümkün değil, akıllı işi de değil. Soruşturma sürüyor” diye konuştu.

“O BAYRAĞI ORAYA ASAN HANGİ ZİHNİYETTİR?”

Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) Zonguldak Şube Başkanı Nazan Papila da yetkilileri göreve çağırarak, sorumlular hakkında Bayrak Kanunu’na muhalefetten soruşturma başlatılmasını istedi.

Papila yaptığı yazılı açıklamada, “Kavaklık Camii’ye şanlı Türk bayrağımızın yanına eşdeğer bir görünümle asılan hilafet bayrağı ne anlama gelmektedir? O bayrağı oraya asan hangi zihniyettir? Bu ülkede Bayrak Kanunu vardır. Aykırı davranılmış, şehit kanı  üzerine vurmuş ay-yıldız sembolü ile bayrağımıza; dolayısıyla da, bu ülkeyi tüm işgallere, teröre, düşman saldırılarına karşı   kanlarıyla, canlarıyla savunan aziz şehitlerimize saygısızlık edilmiştir. Diyanet İşleri yetkililerinden bu konunun açıklığa kavuşturulmasını ve laik, demokratik Türkiye Cumhuriyeti kanunları doğrultusunda  bu davranış içinde bulunanlar hakkında gerekli işlemlerin yapılmasını talep ediyoruz” ifadelerini kullandı.

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