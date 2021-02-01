Yasmin Erbil’in ‘aşık’ pozu yürek hoplattı!

Mehmet Ali Erbil’in Instagram hesabından paylaştığı fotoğraflarla gündeme damgasını vuran küçük kızı Yasmin Erbil, yeni bir paylaşım daha yaptı. Derin göğüs dekolteli fotoğrafıyla hayranlarından tam not aldı.

Yasmin Erbil, yine yapacağını yaptı… Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil’in kızı Yasmin Erbil, iddialı paylaşımlarıyla adından söz ettiriyor. Yasmin Erbil bu kez göğüs dekolteli pozunu paylaştı. Erbil’in cesur pozuna beğeni ve yorum yağdı.

Instagram’da 300 bini aşkın takipçisi bulunan Erbil’in paylaşımları, beğeni yağmuruna tutuluyor. Yasmin Erbil, siyah derin göğüs dekolteli elbisesiyle verdiği pozunu “lover” (aşık) notuyla paylaştı.