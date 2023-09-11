Dikey Geçiş Sınavı yerleştirme sonuçları açıklandı

Dikey Geçiş Sınavı (DGS) tercih sonuçları 11 Eylül 2023 Pazartesi günü ÖSYM tarafından açıklandı, binlerce aday sonuç açıklanma sayfasına akın etti.
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi’nce (ÖSYM) iki yıllık meslek yüksekokulu eğitimlerini 4 yıllık lisans programlarına geçerek devam ettirmek isteyenler için düzenlenen 2023 Dikey Geçiş Sınavı (2023-DGS) yerleştirme sonuçları açıklandı.
ÖSYM’nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, tercih başvuruları 29 Ağustos-5 Eylül’de alınan 2023-DGS yerleştirme işlemleri tamamlandı.
Adaylar yerleştirme sonuçlarına, ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle erişebilecek.
Yükseköğretim programını kazanan adayların kayıt işlemleri, ilgili üniversite tarafından 14-20 Eylül’de yapılacak.
Elektronik kayıt yaptırmak isteyen adaylar, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nın e-Devlet kapısı üzerinden sunduğu “Üniversite E-Kayıt” uygulamasını tıklayarak, https://www.turkiye.gov.tr/yok-universite-ekayit adresi üzerinden 14-18 Eylül’de elektronik kayıt işlemlerini gerçekleştirebilecek.