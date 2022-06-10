Zeynep Bastık ile Tolga Akış boşanıyor! İşte şoke eden ayrılığın sebebi…

Şarkıcı Zeynep Bastık, menajer sevgilisi Tolga Akış’la 7 Temmuz 2021’de Çeşme’de evlenmişti. İkiliden kötü haber geldi. Ünlü çift boşanma kararı aldı. İşte şoke eden ayrılığın sebebi…
Yaptığı cover’lar ile adından sıklıkla bahsettiren şarkıcı Zeynep Bastık 2 milyondan fazla takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından paylaştığı cesur pozlarıyla gündeme geliyor.
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Bastık, sevgilisi Tolga Akış ile geçtiğimiz Temmuz ayında hayatını birleştirmişti.
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Ancak evlenmelerinin üzerinden daha 1 yıl geçmeden ünlü çift boşanma kararı aldı.
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Pop müziğin son dönemde yıldızı parlayan ismi Zeynep Bastık, menajerliğini de yapan reklamcı Tolga Akış’la 3 yıllık beraberliğin ardından 7 Temmuz 2021’de Çeşme’de evlenmişti.
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Ünlü çiftin cephesinden şaşırtan bir haber geldi. Hürriyet’te yer alan habere göre Tolga Akış ve Zeynep Bastık boşanma kararı aldı.
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Güzel şarkıcı Zeynep Bastık, evliliği bitirmek konusunda eşiyle anlaşmaya vardı. Basrık ardından birlikte yaşadıkları Levent’teki evden ayrıldı ve kendine Ulus’ta bir daire kiraladı.
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Geçtiğmiz yıl Temmuz ayında evlenen çiftin evliliklerinde 1 yılı doldurmadıkları için kanunen anlaşmalı boşanma davası açamadıkları için, mahkemeye temmuz ayında başvuracağı öğrenildi.
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Boşanma iddiasını doğrulayan Tolga Akış, evlilik birliğini yürütemediklerini, ancak aralarında bir sorun olmadığını söyledi:
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Evet, iddia doğru. Biz boşanma kararını bir süre önce almıştık ama evden yeni taşındı.
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Aramızda dargınlık, küskünlük yok. Husumet asla yok. Evlilik herkesin kaldırabileceği bir şey olmayabilir.
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Benim hayatta en yakın arkadaşım Zeynep. Onun en yakın arkadaşı da benim.
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Birlikte çalışmaya devam ediyoruz, iki günde bir buluşuyoruz. Geleceğe yönelik planlarımız da var.
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Biz bambaşka bir bağ yaşıyoruz. Eş olmanın ötesinde bir ilişkimiz var.
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BİZDEN İHANET ÇIKMAZ
Tolga Akış, boşanmaya ihanetin mi yol açtığı sorusunu şöyle yanıtladı:
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Biz evlilik işini kıvıramadık. Hiç aramız bozulmasın, tartışmayalım dedik. Mutlaka ihanet yüzünden bittiğini söyleyenler olacaktır. Ama benden de Zeynep’ten de öyle bir şey çıkmaz.
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Ünlü şarkıcı Edis ile meslektaşı Zeynep Bastık’ın geçtiğimiz günlerde ortaya çıkan dans videosu sosyal medyada yayılmış ve ikilinin samimi halleri tartışma yaratmıştı.
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Geçtiğimiz temmuz ayında üç yıldır birlikte olduğu reklamcı Tolga Akış ile evlenen Zeynep Bastık’a, “Zeynep’in eşi bu duruma ne diyecek” yorumları yağmıştı.
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Ünlü şarkıcı Edis, “Her şeyden önce biz Zeynep’le aileyiz. Zeynep benim kardeşim, eşi menajerim” demişti.
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