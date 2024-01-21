‘Zenginlik’ açıklamasıyla gündemdeydi! Hülya Avşar’ın reklam ücreti bakın ne kadar?

Son dönemde açıklamaları ve sosyal medya paylaşımlarıyla gündem olan Hülya Avşar, zenginlik açıklamasıyla uzun süre konuşulmuştu. Avşar şimdi de milyonluk anlaşmasıyla gündem oldu.

İddialı tarzı ve açıklamalarıyla adından söz ettiren Hülya Avşar son olarak ‘Zenginlik’ açıklamasıyla uzun süre konuşulmuştu.

1 8

REKLAM ÜCRETİ DUDAK UÇUKLATTI

Hülya Avşar, “Çok fazla zenginliğin insana zarar verdiğini düşünüyorum. Ailen ve yaşayabildiğin kadar paran olması yeterli, mutluluk budur” ifadelerini kullanmış ve bu sözleriyle tepki çekmişti.

2 8

Avşar’ın bu sözlerine Prof. Dr. Özgür Demirtaş kayıtsız kalamamış ve “Simit ye” yorumunu yapmıştı.

3 8

Hülya Avşar şimdi de milyonluk anlaşmasıyla gündem oldu.

4 8

Posta Gazetesi’nden Kaan Ölker’in haberine göre Avşar, 7 yıldır reklam yüzü olduğu yatak markasıyla yeni bir anlaşmaya imza attı.

5 8

Geçtiğimiz günlerde reklam filmi için kamera karşısına geçen Avşar’ın, markayla bir yıl için 8 milyon TL’ye anlaştığı konuşuluyor.

6 8

7 8