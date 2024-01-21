Dansı olay oldu! ‘Eyvah benim hallere bak’

TRT 1’in sevilen dizisi Teşkilat’ta Neslihan karakterine hayat veren Aybüke Pusat, Emir Yargın’ın sahne aldığı gecede yaptığı dansla gündem oldu. Pusat, o anları sosyal medya hesabından “Eyvah benim hallere bak” notuyla paylaştı.
TRT’nin sevilen ve büyük bir ilgiyle izlenen dizisi Teşkilat’ta rol alan oyuncu Aybüke Pusat başarılı oyunculuğu ve güzelliğiyle dikkat çekiyor.
Sosyal medya paylaşımlarıyla da adından söz ettiren ünlü oyuncu bu defa son paylaşımıyla olay oldu.
Müzisyen Emir Yargın’ın sahne aldığı gecede Aybüke Pusat, yaptığı dansla dikkatleri üzerine çekti.
O anları Instagram hesabından paylaşan oyuncu “Eyvah benim hallere bak” notunu düştü. Paylaşım kısa sürede gündem olmayı başardı.