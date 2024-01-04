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Zamlar tek tek hesaplandı!

Zamlar tek tek hesaplandı!
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
TÜM YAZILARI
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04 Ocak 2024 - 16:20
2024 Aralık ayı enflasyon oranı belli oldu. TÜİK’in verilerine göre Aralık’ta enflasyon aylık yüzde 2.93 yıllık yüzde 64.77 oldu. Memur ve memur emeklilerine yüzde 46,55 oranında zam, SSK, Bağkur ve tarım emeklilerine ise yüzde 37,55 oranında zam yapılması bekleniyor. Peki en düşük emekli, memur, polis, bekçi, öğretmen maaşı ne kadar, kaç lira oldu? İşte mesleklere göre zam tablosu 2024…

Zamlar tek tek hesaplandı! İşte mesleklere göre 2024 memur maaşları… - Sayfa 1

Memur ve memur emeklilerine yüzde 49,25 oranında zam, SSK, Bağkur ve tarım emeklilerine ise yüzde 37,57 oranında zam yapılacak.

Zamlar tek tek hesaplandı! İşte mesleklere göre 2024 memur maaşları… - Sayfa 2

En düşük memur maaşı 32.960 lira oldu. En düşük memur emeklisi maaşı 14 bin 742 TL oldu.

Zamlar tek tek hesaplandı! İşte mesleklere göre 2024 memur maaşları… - Sayfa 3

2023 yılı Temmuz ayında 31 bin 763 TL alan 7’ye 1 kademesindeki bir araştırma görevlisinin maaşı yüzde 49.25 oranında artışla 56.361,27 TL oldu.

Zamlar tek tek hesaplandı! İşte mesleklere göre 2024 memur maaşları… - Sayfa 4

1’e 4 kademesindeki uzman doktorun maaşı 54 bin 959 TL’den 82.026,30 TL’ye çıkacak.

Zamlar tek tek hesaplandı! İşte mesleklere göre 2024 memur maaşları… - Sayfa 5

1’e 4 kademesindeki bir mühendis 2023 yılı Temmuz ayında 33 bin 122 TL alıyorken, 49.434,58 TL maaş alacaklar.

Zamlar tek tek hesaplandı! İşte mesleklere göre 2024 memur maaşları… - Sayfa 6

Ara dönemde 31 bin 562 TL alan 1’e 4 kademesindeki bir avukatın maaşı, 47.106,28 TL alacak.

Zamlar tek tek hesaplandı! İşte mesleklere göre 2024 memur maaşları… - Sayfa 7

1’e 4 derecesindeki bir genel müdürün maaşı Temmuz ayında 53 bin 560 TL seviyesindeyken, 79.938,3 TL alacak.

Zamlar tek tek hesaplandı! İşte mesleklere göre 2024 memur maaşları… - Sayfa 8

Temmuz ayında 32 bin 451 TL maaş alan lisans mezunu şube müdürünün maaşı, 48.433,11 TL olacak.

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Zamlar tek tek hesaplandı! İşte mesleklere göre 2024 memur maaşları… - Sayfa 9

1’e 4 kademesindeki bir öğretmenin maaşı 26 bin 654 TL’den, 39.781,09 TL’ye çıkacak.

Zamlar tek tek hesaplandı! İşte mesleklere göre 2024 memur maaşları… - Sayfa 10

1’e 4 kademesindeki bir profesörün maaşı 48 bin 124 TL’den, 71.825,07 TL’ye çıkacak.

Zamlar tek tek hesaplandı! İşte mesleklere göre 2024 memur maaşları… - Sayfa 11

3’e 1 kademesindeki bir başkomiserin maaşı 32 bin 626 TL’den, 48.694,30 TL maaş alacak.

Zamlar tek tek hesaplandı! İşte mesleklere göre 2024 memur maaşları… - Sayfa 12

8’e 1 derecesindeki bir polis memurunun maaşı temmuz ayında 29 bin 525 TL’den, yüzde 49.25 oranında artışla 44.066,06 TL’ye yükselecek.

Zamlar tek tek hesaplandı! İşte mesleklere göre 2024 memur maaşları… - Sayfa 13

5’e 1 kademesindeki bir hemşirenin maaşı temmuz ayında 26 bin 440 TL seviyesinden, 39.461,7 TL seviyesine yükselecek.

Zamlar tek tek hesaplandı! İşte mesleklere göre 2024 memur maaşları… - Sayfa 14

1’e 4 derecesindeki bir vaizin maaşı temmuz ayında 27 bin 620 TL seviyesinden, 41.222,85 TL seviyesine yükselecek.

Zamlar tek tek hesaplandı! İşte mesleklere göre 2024 memur maaşları… - Sayfa 15

1’e 4 derecesindeki birinci sınıf bir kaymakamın maaşı temmuz ayında 50 bin 214 TL iken, 74.944,39 TL maaş alacaklar.

Zamlar tek tek hesaplandı! İşte mesleklere göre 2024 memur maaşları… - Sayfa 16
Zamlar tek tek hesaplandı! İşte mesleklere göre 2024 memur maaşları… - Sayfa 17
Zamlar tek tek hesaplandı! İşte mesleklere göre 2024 memur maaşları… - Sayfa 18
Zamlar tek tek hesaplandı! İşte mesleklere göre 2024 memur maaşları… - Sayfa 19
Zamlar tek tek hesaplandı! İşte mesleklere göre 2024 memur maaşları… - Sayfa 20
Zamlar tek tek hesaplandı! İşte mesleklere göre 2024 memur maaşları… - Sayfa 21
Zamlar tek tek hesaplandı! İşte mesleklere göre 2024 memur maaşları… - Sayfa 22
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