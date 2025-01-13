Beşiktaş Belediyesi’nde Şok Operasyon: Başkan Gözaltında

Beşiktaş Belediyesi, 13 Ocak 2025 tarihinde büyük bir operasyonla sarsıldı. Yürütülen genş çapla bir soruşturma kapsamında, Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, ihaleye fesat karıştırma ve rüşvet suçlamalarıyla gözaltına alındı. Bu operasyon, kamuoyunda büyük yankı uyandırırken, toplamda 47 kişi hakkında da gözaltı kararlı alındı.

İddialar ve Soruşturmanın Detayları

Başsavcılık tarafından yapılan açıklamaya göre, soruşturma “Aziz İhsan Aktaş” liderliğindeki organize bir suç örgütünün, belediye ihalelerine rüşvet ve tehdit yoluyla müdahale ettiği yönündeki iddialara dayandı. Bu kapsamda, rüşvet alanının geniş bir ağa sahip olduğu ve özellikle belediye başkanları ile üst düzey yöneticileri hedef aldığı belirtildi. Gözaltına alınan isimler arasında daha önce benzer suçlardan tutuklanmış olan Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer’in de bulunması dikkat çekti.

CHP’li Belediyeler Hedefte mi?

Beşiktaş Belediyesi’ne yönelik bu operasyon, son dönemde CHP’li belediyelere yapılan soruşturmalardan biri olarak görülüyor. Daha önce Esenyurt ve Ovacık belediyelerine kayyum atanması ve Ankara ile İstanbul Büyükşehir Belediyelerinin çeşitli soruşturmalara konu olması, siyasetin gündemini şekillendiren ana konular arasında yer almıştı.

Başkan Akpolat’tan Sessizlik

Gözaltına alınan Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolatın avukatları aracılığıyla sürece ilişkin açıklama yapması bekleniyor. Ancak şu ana kadar herhangi bir resmi açıklama yapılmamış olması dikkat çekiyor.

Toplumdan ve Siyasetten Tepkiler

Yaşanan bu gelişme kamuoyunda geniş yankı bulurken, hem iktidar hem de muhalefet cephesinden farklı açıklamalar yapılıyor. Bazı kesimler, operasyonların şeffaflık ve adaletin sağlanması adına olumlu bir adım olduğunu belirtirken, diğerleri bu durumun siyasi bir güdümle yönetildiği yönünde eleştirilerde bulunuyor.

Soruşturmanın Seyri

Başsavcılık, soruşturmanın şeffaf bir şekilde yürütüleceğini ve elde edilen bulguların kamuoyuyla paylaşılacağını ifade etti. Gözaltına alınan şüphelilerin, soruşturma kapsamında ifadelerinin alınmaya devam ettiği bildirildi.

Bu çarpıcı operasyon, önümüzdeki günlerde de gündemin önemli başlıklarından biri olmaya devam edecek gibi görünüyor.

Kaynak:https://www.yenicaggazetesi.com.tr/