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Yılmaz Özdil’den Gezi kararına Bekir Bozdağ’lı tepki! Eski defterleri tekrar açtı

Yılmaz Özdil’den Gezi kararına Bekir Bozdağ’lı tepki! Eski defterleri tekrar açtı
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26 Nisan 2022 - 12:18

Sözcü yazarı Yılmaz Özdil, Gezi davasından çıkan kararlara Abdülhamit Gül’ün istifasının ardından üçüncü kez Adalet Bakanlığı’na getirilen Bekir Bozdağ’ın görev yaptığı önceki dönemleri hatırlatarak tepki gösterdi.

Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi’nin (AK Bakanlar Komitesi), Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarını uygulamadığı gerekçesiyle Türkiye için yaptırım prosedürünü başlatmasına yol açan Gezi davasında karar açıklandı.

1637 gündür tutuklu olan Anadolu Kültür Yönetim Kurulu Başkanı ve iş insanı Osman Kavala’nın sadece hükümeti ortadan kaldırmaya teşebbüs (TCK 312) suçlamasından, takdir inidirimi olmaksızın ağırlaştırılmış müebbet cezasına çarptırılmasına, Mücella Yapıcı, Çiğdem Mater, Ali Hakan Altınay, Mine Özerden, Tayfun Kahraman, Can Atalay ve Yiğit Ali Emekçi’nin hükümeti ortaya kaldırmaya teşebbüse yardım etmekten 18’er yıl hapis cezasına çarptırılmalarına ve tutuklamalarına karar verildi.

ÖZDİL: ADALET BAKANI BEKİR BOZDAĞ’DI…

Kararın açıklanmasının ardından verilen cezalara tepki yağdı. Gazeteci Yılmaz Özdil de karara tepki gösteren isimlerden oldu.

Özdil, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Abdülhamit Gül’ün istifasının ardından üçüncü kez Adalet Bakanlığı’na getirilen Bekir Bozdağ’ın görev yaptığı önceki dönemleri hatırlattı.

Özdil, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

“Ergenekon/Balyoz kumpas davalarında Tsk imha edilirken, 17/25 Aralık kepazeliğinde bakanlar aklanırken, Sözcü/Cumhuriyet gazeteleri terör örgütü ilan edilirken, adalet bakanı Bekir Bozdağ’dı… Cemal Kaşıkçı rezaleti, Gezi davası utancı, adalet bakanı gene Bekir Bozdağ.”

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