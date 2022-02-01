Yer üstünde büyük savaş başladı! Halil Falyalı’yı ölüme götüren 3 olasılık

Suç örgütü lideri Sedat Peker’in Kıbrıs’ta uyuşturucudan temin edilen para trafiğinin merkezinde olduğunu iddia ettiği Halil Falyalı, evinin yakınlarında aracına düzenlenen silahlı saldırıda hayatını kaybetti. Saldırıda Falyalı’nın şoförü de öldü.

Türkiye gündemine oturan cinayete ilişkin gazeteci Timur Soykan cinayet için “Üç ana olasılık var” ifadesini kullandı.

Cinayeti “Yer üstünde de başlayan büyük savaşın göstergesi” olarak yorumlayan Soykan, “Türkiye’de iktidar yanlısı medyada Falyalı cinayetinin saatlerdir haber olmaması da çok önemli bir veri olarak önümüzde duruyor” dedi.

Soykan’ın açıklamaları şu şekilde:

“Halil Falyalı’nın cinayeti sadece yeraltı dünyasında değil yer üstünde de büyük savaşın başladığını ortaya koyuyor. Bilgiselle anlatalım. Üç ana olasılık var: Bir: Türkiye’deki 100 milyar TL’lik yasa dışı bahis pazarı. İki: Falyalı’nın şantaj arşivi. Üç: Uyuşturucu kaçakçılığı.

YASA DIŞI BAHİSTEKİ SAVAŞ

Birinci olasılık: Türkiye’de sanal kumar yasaklanıp bahis tekel olunca kumar adası KKTC, yasa dışı bahsin de üssüne çevrildi. Halil Falyalı’ye bahis lisansları verildi ve devasa servetinin önü açıldı. 84 milyonluk Türkiye büyük bir pazarken yavru vatanda organizasyon kuruldu. Halil Falyalı Kıbrıs dışında da (Belarus, Ukrayna, Malta) ülkelerden lisanslar aldı. Arkasındaki destekle büyüdü.

MASAK raporuna göre; Türkiye’de 2017 yılında 50 milyar liralık yasa dışı bahis pazarı oluştu. Bugün bu miktarın 100 milyar lirayı aştığına şüphe yok. Veysel Şahin 2017’de tutuklandıktan sonra bu pazarın büyük kısmını Falyalı elinde tutuyordu. Elbette Türkiye’de büyük bir mafya grubu ile ortaklığı şarttı. Ancak para yeraltındaki bütün dengeleri değiştirecek kadar büyük. Halil Falyalı’nın ismi Game Over (2007), Handikap (2016) operasyonlarında gündeme geldi.

Ancak bu soruşturmalardan Halil ve kardeşi Hüsnü Falyalı’nın adı hep silindi. Veysel Şahin Türkiye’de tutuklanınca anlattı. Türkiye’den polislerin KKTC’ye gelip haklarındaki soruşturmaları silmek karşılığında paralar istediğini iddia etti. Koruma altındaki Falyalı büyük servete sahip oldu. Hatta İngiltere Premier Lig takımı Fulham’ı 100 milyon Sterlin’e satın almak istedi.

Falyalı’nın KKTC’de siyasi partileri finanse edecek güce erişti. Türkiye’deki siyasilerle bağlantıları da sık sık gündeme geldi. 100 milyar TL kara paranın olduğu yerde siyaset ve bürokrasiden destek almadan daha doğrusu oraya pay dağıtmadan ayakta kalınamazdı. Sadece yeraltında değil yer üstünde de ‘kara pasta’ paylaşılamıyordu. Büyük olasılık: Yasa dışı bahisteki savaş Falyalı’yı ölüme götürdü.

İKİNCİ OLASILIK FALYALI’NIN ŞANTAJ ARŞİVİ

İkinci olasılık: Falyalı’nın şantaj arşivi. Sedat Peker ifşalarında Erkam Yıldırım’ın bir kaset ile Falyalı’nın eline düştüğünü iddia etti. Sedat Peker, daha sonra Falyalı’ya ait siyasilere şantaj görüntüleri olan arşivin kendi eline geçtiğini de öne sürdü. Sedat Peker, KKTC Başbakanı’nın görüntüsünü yayınladı. Peker bu arşivde sadece KKTC değil Türkiye’den siyasilerin de kasetlerinin olduğunu öne sürdü. Bu arşivin bazıları için çok tehlikeli olduğu ortada.

Falyalı bunları kendisini korumak için elinde tutuyordu. Kumarhanesindeki bir personele işkence yaptığı iddiasıyla tutuklandıktan hemen sonra özel hastaneye sevk edilmesi gücünü ortaya koydu. Peker’in yayınladığı görüntüyle Falyalı’nın da eli güçlenmişti. Hatta kısa süre içinde cezaevinden tahliye olmasını sağlayan gelişmeler de yaşandı. Peker de başına bir iş gelirse Falyalı’nın arşivini yayınlayacağını söylemişti. Bu arşiv nedeniyle Falyalı hedef olmuş olabilir mi? Ya da bu cinayet şantaj kasetlerini ortaya saçar mı?

ÜÇÜNCÜ OLASILIK UYUŞTURUCU KAÇAKÇILIĞI

Üçüncü olasılık: Uyuşturucu kaçakçılığı. Sedat Peker, Halil Falyalı’nın bir şantaj kasetiyle Erkam Yıldırım’ı uyuşturucu rotası oluşturmak için kullandığını iddia etmişti. Bu konuda bir delil ortaya koymadı. Ancak Erkam Yıldırım’ın Peker’in söylediği tarihlerde Venezuela’ya ziyareti uzun tartışmalar başlatmış, ‘Pandemi için yardım götürdü’ açıklaması boşa düşünce iddialar da çoğalmıştı.

ABD, Falyalı’yı 2015’ten itibaren uyuşturucu kaçakçılığından soruşturuyordu. Virginia Mahkemesi’nde dosya vardı. Dosyaya göre; Kıbrıs’tan İngiltere’ye uçakla meyve-sebze kolileri arasında eroin sevk etmişti. Mersin’den KKTC’ye botlarla eroin taşıdıkları iddiası da dosyadaydı. Dosyada Falyalı’nın kara para transferlerine dair bir DEA ajanının tespitleri vardı. Falyalı’nın döviz bürolarıyla kara para transferleri yaptığı iddia edildi. Uyuşturucu kaçakçılığındaki anlaşmazlıklar Falyalı’yı ölüme götürmüş olabilir.

“Pek çok olasılık var ancak şuna hiç şüphe yok: Falyalı cinayetinin arkasında büyük bir karanlık duruyor. Devlet-mafya-siyaset üçgeninde kazan kaynıyor. Bu cinayet büyük bir savaşın işareti. Küçük bir adada ve güvenlik kameralarıyla dolu merkezi yerde bu cinayeti işleyenlerin yakalanmadığı her dakika şüpheleri büyütüyor. Bağlantıların derinliğine dair kuşkular artıyor. Türkiye’de iktidar yanlısı medyada Falyalı cinayetinin saatlerdir haber olmaması da çok önemli bir veri olarak önümüzde duruyor. Neden tek satır haber girmediler? Türkiye sürekli derinleşen karanlığa koşuyor.”