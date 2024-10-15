Yasemin Güveli: Galatasaray’dan başka kulüplerden teklif aldım

Sultanlar Ligi’nde bu sezon transferleriyle dikkat çeken Galatasaray Daikin’de Yasemin Güveli önemli açıklamalarda bulundu.

Galatasaray’ın yeni transferi Yasemin Güveli sezona oldukça başarılı bir performans ile girdi.

GALATASARAY’DAN BAŞKA KULÜPLERDEN TEKLİF ALDIM

Geçen sezon Eczacıbaşı’ndan ayrılığı gündem olan Yasemin, Galatasaray’a gelişiyle ilgili Trt Yıldız’dan Enes Yalnız’a şunları söyledi; “Yurtiçi ve yurtdışından birçok elit kulüpten teklif aldım. Galatasaray’ın çok doğru seçim olduğunu düşündüm. Kurulan ekip, teknik kadro ve aynı zamanda taraftarımızın desteği Galatasaray’ı seçmemdeki en önemli sebepler oldu.”

TARAFTAR BENİ KISA SÜRE İÇİNDE İÇİNE ALDI

“Galatasaray taraftarı sadece Türkiye’de değil, dünyada da tanınan bir taraftar grubu. Bu kadar kısa sürede içlerine aldıkları için onlara ayrıca teşekkür etmek istiyorum.”