Ünlüler stil danışmanlarına ayda 120 bin TL veriyor

Bir süredir stil danışmanlarının giydirdiği Demet Özdemir, Hande Erçel ve Serenay Sarıkaya gibi isimler diğer ünlüleri de harekete geçirdi.

120 bin TL maaş

Birçok ünlüden teklif alan ve yoğun talep alan stil danışmanları da maaşlarına zam yaptı. Popüler isimleri dünyaca ünlü markalardan giydiren danışmanların aylık kazançları 120 bin TL oldu.

Komisyon da alıyorlar

Ünlü isimlerin stil danışmanları, eğer ünlülerle markalar arasında reklam iş birlikleri yaptırırsa da servet değerinde komisyon alıyor.