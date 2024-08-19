Microsoft 30 yıldır unuttuğu güncellemeyi sonunda yaptı!

Microsoft, Windows 11’in son sürümünde 30 yıldır yapması beklenen güncellemeyi gerçekleştiriyor. Yeni güncelleme ile birlikte FAT32 dosya sistemiyle 2TB’a kadar bölümlemeler oluşturmak mümkün olacak. FAT 32’de 32 GB’lık bölünme sınırı bulunuyordu.

Bu değişikliğin sadece komut satırı aracılığı ile geçerli olduğu öğrenildi. Windows’un kapasite, dosya sistemi, ayırma birimi boyutu ve “Hızlı Biçimlendir” gibi seçeneklerin olduğu dikdörtgen şeklindeki uzun penceresi “Biçimlendirme” iletişim kutusu için bu sınır halen 32GB olarak kalmaya devam ediyor.

FAT32 dosya sistemi hala 4GB’lık tek dosya boyutu sınırını koruyor. Bu durum daha büyük dosyalarla çalışan kullanıcılar için bazı kısıtlamaların devam etmesi anlamına geliyor.

FAT 32 NEDİR?

FAT 32, Windows 95’ten bu yana kullanılan önemli bir dosya sistemi olarak öne çıkıyor. Söz konusu dosya sisteminde bölünmelerde maksimum 32 GB’lık bir sınır bulunuyordu. Bu dosya sistemi genellikle 1 TB ve daha alt kapasiteye sahip sürücülerde görülebiliyor.