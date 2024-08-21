Netflix, Squid Game: Kıran Kırana oyununu duyurdu!

Netflix’te ilk yayınlandığı andan itibaren en yüksek izlenme ve etkileşim alan dizilerinden biri olmayı başaran hatta dünya çapında büyük kitleye ulaşan Squid Game için Netflix bir oyun geliştirdi. Squid Game: Kıran Kırana olarak Netflix Games kütüphanesine eklenecek oyunda, diziden esinlenilmiş parkurları geçmeye çalışıyoruz. İşte detaylar…
Squid Game: Kıran Kırana, çok yakında yayınlanacak
Milyonlara ulaşan popüler yayın platformunun akşam saatlerinde X (eski adıyla Twitter) hesabı üzerinde yaptığı duyuru ile birlikte kesinleşen Squid Game oyunu, ilgi çekebilir. 26 Aralık’ta ikinci sezonu yayınlanacak dizinin üçüncü ve final sezonu için de onay alındığı açıklanmıştı. Netflix için çıkacak oyun da bu akıma katılarak yeni sezona yakın yayınlanabilir.
Fakat izleyicileri çekmek için öncesinde de oyunu yayınlayabilecek Netflix, herhangi bir tarih belirtmedi. Resmi X hesabında yapılan paylaşımda ise şöyle açıklandı:
“Bazen kazanırsın. Bazen ölürsün. Squid Game: Kıran Kırana, hit serisi temelli yeni bir mobil oyundur. 32 oyunculu parti hesaplaşmasında arkadaşların ve düşmanlarınla takım ol ve becerilerini kanıtlamak ve nihai zaferi elde etmek için ölümcül engellerinde arasında yarış. Yakında Netflix Games’te.”
Paylaşılan videoda da görülebileceği gibi ilk sahnesi tıpkı dizide de olan yarış ile başlıyor. Fakat oynanacak oyunların çoğu diziden alınmak yerine değiştirilmiş versiyonları ile gelecek. Örneğin lavdan kaçış oyununu dizide görememiştik fakat oyunun tanıtım videosunda yer alıyor.
Squid Game yeni sezon ne zaman?
2. sezonu ile merakla beklenen Squid Game, 26 Aralık 2024 tarihinde yayınlanacak. Dizinin yeni sezonunda ise Seong Gi-Hun’un (Lee Jung-jae) intikam arayışı ve oyuna tekrardan katılışı ele alınacak. “Asıl oyun şimdi başlıyor.” sloganı ile üç yıl aranın ardından tekrar izleyicilerle buluşacak yapım, oldukça heyecanlı bir sezon sunacak.
Peki siz Squid Game oyunu hakkında ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi yorumlarda paylaşabilirsiniz.