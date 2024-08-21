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Netflix, Squid Game: Kıran Kırana oyununu duyurdu!

Netflix, Squid Game: Kıran Kırana oyununu duyurdu!
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
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21 Ağustos 2024 - 8:27

Netflix, en popüler yayınlarından biri olan Squid Game için, yeni oyun duyurdu. İşte Squid Game: Kıran Kırana oyunu detayları…

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