Hopa’daki saldırgan tutuklandı!

Artvin Borçka’da mesire alanı projesi kapsamında yapılacak olan ağaç kesimine engel olmak isteyen köylülerin üzerine ateş açılmış, 46 yaşındaki Reşit Kibar hayatını kaybetmişti. Reşit Kibar’ın ölümüne neden olan ihale sahibi Muhammet Ustabaş tutuklandı.

NE OLMUŞTU?

Artvin’in Borçka ilçesine bağlı Cankurtaran bölgesinde, ağaç kesimini engellemek isteyen köylülerin üzerine ateş açıldı. 46 yaşındaki Reşit Kibar, ihaleyi alan Muhammet Ustabaş’ın ateş açması sonucu ağır yaralandı, sonra hayatını kaybetti. Ersan Koyuncu ve Gökhan Koyuncu ise yaralandı.

Kaçan şüphelilerden Muhammet Ustabaş ve Fikret Merttürk, yakalanarak gözaltına alındı, Merttürk serbest bırakılırken Muhammet Ustabaş tutuklandı.

ŞİRKET PROJEDEN ÇEKİLDİ

Artvin Hopa’da ve Ankara’da hayatını kaybeden Reşit Kibar için halk sokağa çıktı. Hopa-Batum uluslararası karayolu trafiğe kapatıldı. Projenin sahibi olan Yapı-Soy Beton projeden çekildiğini duyurdu. Şirket açıklamasında “Hiç bir maddi faaliyetin insan hayatından değerli olmadığına olan inancımız devam etmektedir” ifadeleri kullanıldı.