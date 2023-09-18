Haber Konseyi | Doğru Tarafsız Gazetecilik

Wanda Nara’yı hamile bıraktığı iddia edilmişti! Icardi’yi altüst edecek açıklama geldi

Wanda Nara’yı hamile bıraktığı iddia edilmişti! Icardi’yi altüst edecek açıklama geldi
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
TÜM YAZILARI
0 views
18 Eylül 2023 - 15:17

Rap sanatçısı, 6 ay kaldığı cezaevinde geçirdiği süreyle ilgili konuşurken, Wanda Nara için de itiraflarda bulundu.

Wanda Nara'yı hamile bıraktığı iddia edilmişti! Icardi'yi altüst edecek açıklama geldi - Sayfa 1

Daha önce “The Run of the Show” programının yorumcusu Fernando Piaggio, Wanda Nara’nın L-Gante’den hamile olduğunu iddia etmişti.

120

Wanda Nara'yı hamile bıraktığı iddia edilmişti! Icardi'yi altüst edecek açıklama geldi - Sayfa 2

Wanda Nara ile L-Gante arasındaki yakınlaşma iddiaları Arjantin basınında bir hayli konu olmuştu. Bu iddiayı sonrasında yalanlayan Wanda Nara, Icardi ile barışarak hayatına devam etmişti.

220

Wanda Nara'yı hamile bıraktığı iddia edilmişti! Icardi'yi altüst edecek açıklama geldi - Sayfa 3

“BENİM İÇİN ENDİŞELENDİĞİNİ BİLİYORUM”

Arjantinli Rapçi L-Gante, hapishaneden çıktıktan sonra açıklamalarda bulundu. L-Gante, “Wanda şu anda Arjantin’de değil ama onun benim için endişelendiğini biliyorum. Wanda’ya her anlamda 10 puan veriyorum(Gülerek)” dedi.

320

Wanda Nara'yı hamile bıraktığı iddia edilmişti! Icardi'yi altüst edecek açıklama geldi - Sayfa 4

“ŞİMDİLİK BİR İLİŞKİMİZ OLMASA DA…”

L-Gante, “Sürekli iletişim kurmasak da bazen haberleşiyoruz. Şimdilik bir ilişkimiz olmasa da o çok mükemmel biri” ifadelerini kullandı.

420

Wanda Nara'yı hamile bıraktığı iddia edilmişti! Icardi'yi altüst edecek açıklama geldi - Sayfa 5

Öte yandan Mauro Icardi’nin, Galatasaray’a imza attığı ilk zamanlarda eşi ve menajeri olan Wanda Nara’yla olan ilişkisi tüm Türkiye’nin gündemine oturmuştu.

520

Wanda Nara'yı hamile bıraktığı iddia edilmişti! Icardi'yi altüst edecek açıklama geldi - Sayfa 6

Wanda Nara’yla bir küs bir barışık olan Mauro Icardi özel hayatındaki ilişkisini düzene soktuktan sonra gollerini de sıralamaya başlamış ve Galatasaray taraftarının sevgilisi haline gelmişti.

620

Wanda Nara'yı hamile bıraktığı iddia edilmişti! Icardi'yi altüst edecek açıklama geldi - Sayfa 7

Sarı-kırmızılı taraftarlar Wanda Nara’ya da ”yenge” şeklinde hitap ederek sevgilerini gösterirken, sosyal medyada da Wanda Nara’yı takibe almışlardı.

720

Wanda Nara'yı hamile bıraktığı iddia edilmişti! Icardi'yi altüst edecek açıklama geldi - Sayfa 8

Hem Icardi’yle hem de bireysel olarak yaptığı paylaşımlarla adından söz ettiren Wanda Nara bu kez üstsüz paylaşımıyla beğeni yağmuruna tutuldu.

820

Wanda Nara'yı hamile bıraktığı iddia edilmişti! Icardi'yi altüst edecek açıklama geldi - Sayfa 9

Galatasaraylı taraftarlar Wanda Nara’nın bu fotoğrafına; ”Wanda yengem o story ne öyle”, ”Icardi abime ayıp olur bakmayın” gibi yorumlar yaptı.

920

Wanda Nara'yı hamile bıraktığı iddia edilmişti! Icardi'yi altüst edecek açıklama geldi - Sayfa 10

İşte Wanda Nara’nın paylaştığı o fotoğraf

1020

Wanda Nara'yı hamile bıraktığı iddia edilmişti! Icardi'yi altüst edecek açıklama geldi - Sayfa 11

Bunun yanında Nara sosyal medya hesabından cesur pozlarını yayınlamaya devam ediyor. İşte onlardan bazıları…

1120

Wanda Nara'yı hamile bıraktığı iddia edilmişti! Icardi'yi altüst edecek açıklama geldi - Sayfa 12

1220

Wanda Nara'yı hamile bıraktığı iddia edilmişti! Icardi'yi altüst edecek açıklama geldi - Sayfa 13

1320

Wanda Nara'yı hamile bıraktığı iddia edilmişti! Icardi'yi altüst edecek açıklama geldi - Sayfa 14

1420

Wanda Nara'yı hamile bıraktığı iddia edilmişti! Icardi'yi altüst edecek açıklama geldi - Sayfa 15

1520

Wanda Nara'yı hamile bıraktığı iddia edilmişti! Icardi'yi altüst edecek açıklama geldi - Sayfa 16

1620

Wanda Nara'yı hamile bıraktığı iddia edilmişti! Icardi'yi altüst edecek açıklama geldi - Sayfa 17

1720

Wanda Nara'yı hamile bıraktığı iddia edilmişti! Icardi'yi altüst edecek açıklama geldi - Sayfa 18

1820

Wanda Nara'yı hamile bıraktığı iddia edilmişti! Icardi'yi altüst edecek açıklama geldi - Sayfa 19

1920

Wanda Nara'yı hamile bıraktığı iddia edilmişti! Icardi'yi altüst edecek açıklama geldi - Sayfa 20

2020

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Okullar açılalı 2 hafta oldu ama bir okulda hâlâ öğretmen yokOkullar açılalı 2 hafta oldu ama bir okulda hâlâ öğretmen yok
iPhone 15 Pro Max’in talepleri patladı. Apple yetişemediğini açıkladıiPhone 15 Pro Max’in talepleri patladı. Apple yetişemediğini açıkladı
Acun Ilıcalı duyurdu! Survivor All Star’a katılacak üç isim daha belli oldu!Acun Ilıcalı duyurdu! Survivor All Star’a katılacak üç isim daha belli oldu!
İlk kez konut alanlara kredide ayrıntılar netleşiyor! Konuşulan faiz oranı ve vade ortaya çıktı…İlk kez konut alanlara kredide ayrıntılar netleşiyor! Konuşulan faiz oranı ve vade ortaya çıktı…
Erdoğan, danışmanlarını neden görevden aldı?Erdoğan, danışmanlarını neden görevden aldı?
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Antalya’da orman yangınları devam ederken AKP’li başkanlar düğünde göbek attı dolar saçtı
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Okullar açılalı 2 hafta oldu ama bir okulda hâlâ öğretmen yok
GÜNLÜK HABER AKIŞI
iPhone 15 Pro Max’in talepleri patladı. Apple yetişemediğini açıkladı
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Acun Ilıcalı duyurdu! Survivor All Star’a katılacak üç isim daha belli oldu!
GÜNLÜK HABER AKIŞI
ABD ordusunun milyonlarca dolarlık savaş uçağı kayıp
GÜNLÜK HABER AKIŞI
İlk kez konut alanlara kredide ayrıntılar netleşiyor! Konuşulan faiz oranı ve vade ortaya çıktı…
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Erdoğan, danışmanlarını neden görevden aldı?
GÜNLÜK HABER AKIŞI
İstanbul’da “polis merkezinde ölüm” davasında 6 sanığa hapis cezası
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Wanda Nara’yı hamile bıraktığı iddia edilmişti! Icardi’yi altüst edecek açıklama geldi
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Ev yapımı konserve ölüm getirdi
SON DAKİKA HABERLERİ
Erdoğan’dan 820 kişiye yeni kimlik! New York’ta teslim etti…Eylül 18, 2023-9:29 am
Diyarbakır’da 1’i kırmızı kategoride 4 terörist etkisiz hale getirildiEylül 18, 2023-9:27 am
Kahramanmaraş’ta depremEylül 15, 2023-1:11 pm
Google hakkında şoke eden iddia: Amaçları manipüle etmekmişEylül 15, 2023-10:03 am
Rusya’da WhatsApp yasaklanabilirEylül 14, 2023-6:03 pm
Pendik’te kimyasal madde alarmı! Yol trafiğe kapatıldı, ekipler olay yerindeEylül 14, 2023-4:42 pm
Zonguldak’ta maden ocağında göçükEylül 13, 2023-3:41 pm
POPÜLER FOTO GALERİLER
Tanesini 50 TL’ye aldığı el dezenfektanını 860 TL’ye sattı!
Temizlik ürünlerinde fiyat artışı!
Koronavirüsten etkilenen dünyaca ünlü isimler!
Onlar da koronavirüse yakalandı!
Anadolu Efes EuroLeague Final Four’da finale yükseldi!
Sivasspor – Kayserispor kupa finalinde seramoniye damga vuran olay!
Fiyatlar tırmanışa geçti: Altında 2 çarpan etkisi!

Hayatın Her Alanına Dair Haberler Hakkında Tarafsızca Doğru Bilgiye Ulaşmanın Yolu ! Bizi Okuyun Haberiniz Olsun !