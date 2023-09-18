Wanda Nara’yı hamile bıraktığı iddia edilmişti! Icardi’yi altüst edecek açıklama geldi

Rap sanatçısı, 6 ay kaldığı cezaevinde geçirdiği süreyle ilgili konuşurken, Wanda Nara için de itiraflarda bulundu.

Daha önce “The Run of the Show” programının yorumcusu Fernando Piaggio, Wanda Nara’nın L-Gante’den hamile olduğunu iddia etmişti.

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Wanda Nara ile L-Gante arasındaki yakınlaşma iddiaları Arjantin basınında bir hayli konu olmuştu. Bu iddiayı sonrasında yalanlayan Wanda Nara, Icardi ile barışarak hayatına devam etmişti.

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“BENİM İÇİN ENDİŞELENDİĞİNİ BİLİYORUM” Arjantinli Rapçi L-Gante, hapishaneden çıktıktan sonra açıklamalarda bulundu. L-Gante, “Wanda şu anda Arjantin’de değil ama onun benim için endişelendiğini biliyorum. Wanda’ya her anlamda 10 puan veriyorum(Gülerek)” dedi.

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“ŞİMDİLİK BİR İLİŞKİMİZ OLMASA DA…” L-Gante, “Sürekli iletişim kurmasak da bazen haberleşiyoruz. Şimdilik bir ilişkimiz olmasa da o çok mükemmel biri” ifadelerini kullandı.

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Öte yandan Mauro Icardi’nin, Galatasaray’a imza attığı ilk zamanlarda eşi ve menajeri olan Wanda Nara’yla olan ilişkisi tüm Türkiye’nin gündemine oturmuştu.

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Wanda Nara’yla bir küs bir barışık olan Mauro Icardi özel hayatındaki ilişkisini düzene soktuktan sonra gollerini de sıralamaya başlamış ve Galatasaray taraftarının sevgilisi haline gelmişti.

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Sarı-kırmızılı taraftarlar Wanda Nara’ya da ”yenge” şeklinde hitap ederek sevgilerini gösterirken, sosyal medyada da Wanda Nara’yı takibe almışlardı.

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Hem Icardi’yle hem de bireysel olarak yaptığı paylaşımlarla adından söz ettiren Wanda Nara bu kez üstsüz paylaşımıyla beğeni yağmuruna tutuldu.

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Galatasaraylı taraftarlar Wanda Nara’nın bu fotoğrafına; ”Wanda yengem o story ne öyle”, ”Icardi abime ayıp olur bakmayın” gibi yorumlar yaptı.

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İşte Wanda Nara’nın paylaştığı o fotoğraf

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Bunun yanında Nara sosyal medya hesabından cesur pozlarını yayınlamaya devam ediyor. İşte onlardan bazıları…

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