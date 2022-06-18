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Volkan Demirel’in eşi Zeynep Sever Demirel’den sınırları zorlayan poz!

Volkan Demirel’in eşi Zeynep Sever Demirel’den sınırları zorlayan poz!
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18 Haziran 2022 - 12:06

Volkan Demirel’in eşi Zeynep Sever Demirel’den sınırları zorlayan poz!

Fenerbahçe’nin eski kalecisi Volkan Demirel’in eşi Zeynep Demirel, amuda kalktığı bir pozunu sosyal medya hesabından paylaştı. Demirel’e yapılan yorumlardan biri de “Tebrikler, senin yaptığını az kadın yapabilir” oldu. Takipçileri, Zeynep Demirel’in sportifliğine dikkat çekti.
Volkan Demirel'in eşi Zeynep Sever Demirel'den sınırları zorlayan poz! - Sayfa 1

Fenerbahçe’nin efsanevi kalecisi Volkan Demirel, teknik direktörlük yaptığı Karagümrük’ten ayrıldı.

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Volkan Demirel'in eşi Zeynep Sever Demirel'den sınırları zorlayan poz! - Sayfa 2

Bir süre dinlemeye geçen Demirel’in eşi de sosyal medya hesabından tatil paylaşımlarında bulunmayı ihmal etmiyor.

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Volkan Demirel'in eşi Zeynep Sever Demirel'den sınırları zorlayan poz! - Sayfa 3

AMUDA KALKTIĞI ANLARI PAYLAŞTI

Zeynep Sever tatilden paylaşımlarıyla öne çıkıyor.

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Volkan Demirel'in eşi Zeynep Sever Demirel'den sınırları zorlayan poz! - Sayfa 4

Gece eğlencesinde oynarken verdiği pozları paylaşan Sever sabah ise sporunu aksatmadı.

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Volkan Demirel'in eşi Zeynep Sever Demirel'den sınırları zorlayan poz! - Sayfa 5

Fiziğiyle hayranlarından tam not alan ünlü oyuncu sabah amuda kalktığı anları paylaştı.

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Volkan Demirel'in eşi Zeynep Sever Demirel'den sınırları zorlayan poz! - Sayfa 6

Bir takipçisi ise bu poza “Senin yaptığını az kadın yapabilir, tebrikler” notunu düştü.

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Volkan Demirel'in eşi Zeynep Sever Demirel'den sınırları zorlayan poz! - Sayfa 7

EŞİYLE DE POZUNU PAYLAŞTI

Zeynep Sever daha sonra ise Volkan Demirel ile bir pozunu yayınlayarak tatil keyfini sürdürdüğünün mesajını verdi.

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Volkan Demirel'in eşi Zeynep Sever Demirel'den sınırları zorlayan poz! - Sayfa 8

İşte Zeynep Demirel’in o fotoğrafı:

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Volkan Demirel'in eşi Zeynep Sever Demirel'den sınırları zorlayan poz! - Sayfa 9
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Volkan Demirel'in eşi Zeynep Sever Demirel'den sınırları zorlayan poz! - Sayfa 10
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Volkan Demirel'in eşi Zeynep Sever Demirel'den sınırları zorlayan poz! - Sayfa 11
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Volkan Demirel'in eşi Zeynep Sever Demirel'den sınırları zorlayan poz! - Sayfa 12
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Volkan Demirel'in eşi Zeynep Sever Demirel'den sınırları zorlayan poz! - Sayfa 13
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Volkan Demirel'in eşi Zeynep Sever Demirel'den sınırları zorlayan poz! - Sayfa 14
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Volkan Demirel'in eşi Zeynep Sever Demirel'den sınırları zorlayan poz! - Sayfa 15
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Volkan Demirel'in eşi Zeynep Sever Demirel'den sınırları zorlayan poz! - Sayfa 16
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Volkan Demirel'in eşi Zeynep Sever Demirel'den sınırları zorlayan poz! - Sayfa 17
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Volkan Demirel'in eşi Zeynep Sever Demirel'den sınırları zorlayan poz! - Sayfa 18
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Volkan Demirel'in eşi Zeynep Sever Demirel'den sınırları zorlayan poz! - Sayfa 19
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Volkan Demirel'in eşi Zeynep Sever Demirel'den sınırları zorlayan poz! - Sayfa 20
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Volkan Demirel'in eşi Zeynep Sever Demirel'den sınırları zorlayan poz! - Sayfa 21
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Volkan Demirel'in eşi Zeynep Sever Demirel'den sınırları zorlayan poz! - Sayfa 22
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Volkan Demirel'in eşi Zeynep Sever Demirel'den sınırları zorlayan poz! - Sayfa 23
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