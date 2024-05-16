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Vıctorıa’s Secret beş yıl aradan sonra dönüyor

Vıctorıa’s Secret beş yıl aradan sonra dönüyor
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
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16 Mayıs 2024 - 13:51

2019 yılında iptal edildiği açıklanan Victoria’s Secret Fashion Show’un sonbaharda yeniden düzenleneceği açıklandı.

Victoria's Secret beş yıl aradan sonra dönüyor - Sayfa 1

Victoria’s Secret CEO’su Les Wexner 2019’da “Büyümek için gelişmeli ve değişmeliyiz. Bunu göz önünde bulundurarak, geleneksel Victoria’s Secret Fashion Show’u yeniden düşünmeye karar verdik” diyerek şovu iptal ettiklerini duyurmuştu. Şirket, markanın tüm beden şeklindeki modelleri içermemesi nedeniyle eleştirilince 2019’da gösteriyi iptal etmiş ve Victoria’s Secret melekleri şova veda etmişti.

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Victoria's Secret beş yıl aradan sonra dönüyor - Sayfa 2

Şirket tarafından yapılan açıklamaya göre; Victoria’s Secret Fashion Show, sonbaharda yeniden düzenlenecek.

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Victoria's Secret beş yıl aradan sonra dönüyor - Sayfa 3

VİCTORİA’S SECRET’IN TARİHÇESİ

Victoria’s Secret’ın kurucusu olan Roy Raymond’un hikayesi aslında markanın arkasındaki sırrı oluşturuyor. Roy Raymond eşine iç çamaşırı almak için gittiği mağazada kendini hiç rahat hissetmiyor ve diğer erkeklerinde bunu yaparken son derece utandığını görüyor. Bu yaşadığı durum ise onun aklına parlak bir fikir getiriyor. Kendi iç çamaşırı markasını kurmak!

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Victoria's Secret beş yıl aradan sonra dönüyor - Sayfa 4

Tufts Üniversitesi İşletme ve Stanford mezunu olan Raymond, bu fikrini hayata geçirmek için hemen kolları sıvar ve sermaye yapabilmek için bankadan ve dostlardan para denkleştirip ortaya çıkan 80 bin dolarla 1977’de Stanford Alışveriş Merkezi’nde ilk mağazasını açar. Raymond bu mağazayı açar ama kadınlara düz beyaz penye don satmak fikrinden çok daha fazlasını hayal etmektedir. Kraliçe Victoria dönemine ait çok süslü iç çamaşırlarını geri getirmek onun hayalidir. Tasarımlarını da tamamen bunun üzerine kurgular. Markanın ismi de Kraliçe Victoria ve prens Albert’in yatak odası sırlarından gelir ve ‘Victoria’s Secret’ olur.

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Victoria's Secret beş yıl aradan sonra dönüyor - Sayfa 5

İlk mağazasını buna uygun olarak Victorian tarzında düzenler ve Vanity, Warner’s gibi ünlü markaların iç çamaşırlarını satmaya başlar. Ayrıca işin kuruluş nedenini de unutmaz ve utangaç kocalar için kataloglar bastırıp, posta ile sipariş almaya başlar. Raymond bu iç görüsüyle o kadar doğru bir iş yapmıştır ki mağaza ilk senesinde 500.000 dolar kar eder.

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Victoria's Secret beş yıl aradan sonra dönüyor - Sayfa 6

Sadece 5 yıl sonra 1982 yılında marka seri üretime geçer ve 6 mağaza daha açıp senede 6 milyon dolar ciro yapmaya başlar. Ancak ilk sır burada ortaya çıkar ve Raymond aniden 1985 yılında şirketini Amerikan Limited Grup’a satar. Bu satıştan sonra ise şirket inanılmaz hızlı bir şekilde büyür ve şimdiki haline gelir. Sadece 5 yıl sonra 1982 yılında marka seri üretime geçer ve 6 mağaza daha açıp senede 6 milyon dolar ciro yapmaya başlar. Ancak ilk sır burada ortaya çıkar ve Raymond aniden 1985 yılında şirketini Amerikan Limited Grup’a satar. Bu satıştan sonra ise şirket inanılmaz hızlı bir şekilde büyür ve şimdiki haline gelir.

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