Vıctorıa’s Secret beş yıl aradan sonra dönüyor

Sadece 5 yıl sonra 1982 yılında marka seri üretime geçer ve 6 mağaza daha açıp senede 6 milyon dolar ciro yapmaya başlar. Ancak ilk sır burada ortaya çıkar ve Raymond aniden 1985 yılında şirketini Amerikan Limited Grup’a satar. Bu satıştan sonra ise şirket inanılmaz hızlı bir şekilde büyür ve şimdiki haline gelir. Sadece 5 yıl sonra 1982 yılında marka seri üretime geçer ve 6 mağaza daha açıp senede 6 milyon dolar ciro yapmaya başlar. Ancak ilk sır burada ortaya çıkar ve Raymond aniden 1985 yılında şirketini Amerikan Limited Grup’a satar. Bu satıştan sonra ise şirket inanılmaz hızlı bir şekilde büyür ve şimdiki haline gelir.