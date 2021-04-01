Usta Oyuncu Kansere Yenik Düştü

Bir süredir kanserle mücadele eden tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu Metin Çekmez, tedavi gördüğü Aydın Atatürk Devlet Hastanesi’nde hayatını kaybetti.

Uzun zamandır kanserle mücadele eden usta oyuncu 76 yaşındaydı.

Metin Çekmez’in vefatı sanatçı dostlarını yasa boğdu. Ünlü isimler duygularını sosyal medya hesaplarından dile getirdi…

AHU SUNGUR

Metin abiciğim çok kral adamdın… Sohbetlerimiz hep aklımda. Seninle karşılıklı oynamak benim için şerefti… Babacan tavrın gönüllerde taht kurardı. Mekanın cennet olsun çok üzgünüm.

CEM DAVRAN

Ah Metin abim, güzel abim. Nur içinde yat Darülbedayi’nin şık delikanlısı.

YELİZ ŞAR

Çok üzgünüm Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun

ERAY DEMİRKOL

Güle güle Metin Çekmez… Sümer Tilmaç’a Suna Pekuysal’a Abdullah Yüce’ye İhsan Devrim’e Aytaç Yörükaslan’a selam söyle bizlerden. Çok üzgünüm…

METİN ÇEKMEZ KİMDİR?

Metin Çekmez, Türk tiyatro, sinema ve dizi oyuncusudur. Özel Gazetecilik mezunu olan sanatçı, 1962 yılında Hamlet oyunu ile tiyatroyla tanıştı.

Usta çırak ilişkisi içinde bir “alaylı” olarak gelişimini sürdürdü. 1970 yılında İstanbul Şehir Tiyatroları’nda kadroya girdi.

Metin Çekmez, Tarık Akan, Emel Sayın, Kemal Sunal, Halit Akçatepe, Münir Özkul ve Hulusi Kentmen’in rol aldığı 1973 yapımı ‘Yalancı Yarim’ dizisi ile izleyici karşısına çıkmıştı…

Abisi de kendisi gibi oyuncu olan Metin Çekmez, yönetmenliğini Ertem Eğilmez’in üstlendiği ‘Tatlı Dillim’ filmi ile beyazperdeye adım attı.

Çekmez, çeşitli sinema ve dizi filmlerde rol aldı.

Metin Çekmez, 2011 yılında rol aldığı ‘Adını Feriha Koydum’ dizisinde başrolleri Vahide Perçin, Hazal Kaya ve Çağatay Ulusoy ile paylaşmıştı…

Metin Çakmez’in rol aldığı bazı yapımlar:

*Tatlı Dillim : Ertem Eğilmez – 1972

*Yalancı Yarim – 1973

*Atla Gel Şaban – 1984

*Namuslu – 1984

*Kurbağalar – 1985

*Süper Baba – 1993

*Komser Şekspir : Sinan Çetin – 2000

*Adını Feriha Koydum – Rıza Yılmaz – 2011

*Leyla’nın Evi – 2012

*20 Dakika – 2013