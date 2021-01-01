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Ünlü Şarkıcı Simge Sağın Hastaneye Kaldırıldı

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Ünlü Şarkıcı Simge Sağın Hastaneye Kaldırıldı
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12 Eylül 2021 - 14:13
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Kendi mezuniyet töreninde sahneye çıkarak mezun olan gençlere eğlenceli anlar yaşatan Simge Sağın, kas spazmı rahatsızlığı sebebiyle hastaneye kaldırıldı.

Şarkıcı Simge Sağın, 2 gün önce kendi mezuniyet töreninde söylediği şarkılarla herkesi eğlendirdi.

Fakat hava koşullarının azizliğine uğrayan ünlü şarkıcı, soluğu hastanede aldı. Sağın, ‘kas spazmı’ nedeniyle hastanede olduğunu açıkladı.

Simge Sağın, 15 sene önce başladığı İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Musikisi Devlet Konservatuarı Ses Eğitimi Bölümü’nden iki gün önce kep atarak mezun oldu.

Mezuniyet sırasında sahneye çıkan Simge Sağın, söylediği şarkılarla mezun olan öğrencileri eğlendirdi. Gece boyunca eski ve yeni şarkılarını söyleyen Simge Sağın, adeta kendi mezuniyetinde şov yaptı.

HASTANELİK OLDU

Fakat, yağmur ve rüzgârın azizliğine uğrayan ünlü şarkıcı soluğu hastanede aldı.

Sosyal medya sayfasından bir paylaşım yapan Simge Sağın, “Dün akşamki mezuniyet töreninde heyecanımda rüzgâra ve yağmura maruz kaldım.Bugün kas spazmı ile hastaneye başvurdum. Ağrılarım yüzünden ne yazık ki bu gece sezon boyunca sahne aldığım mekânda olamayacağım. Tüm gelecek olanlardan özür diliyorum” ifadelerini kullandı.

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