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Ünlü şarkıcı Atiye’den hamilelik müjdesi

Ünlü şarkıcı Atiye’den hamilelik müjdesi
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
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21 Mayıs 2023 - 12:09
Ünlü şarkıcı Atiye, Hakan Gence’ye verdiği röportaj sırasında ikinci kez hamile olduğunun müjdesini verdi.

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