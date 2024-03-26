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Ünlü profesör Mehmet Ceyhan’dan flaş karar

Ünlü profesör Mehmet Ceyhan’dan flaş karar
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
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26 Mart 2024 - 11:30

Pandemi döneminde sık sık ekranlarda ve gazetelerde gördüğümüz Prof. Dr. Mehmet Ceyhan emekli oluyor.

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