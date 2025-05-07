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ÜMİT KARAN CİNSEL SALDIRI SUÇUNDAN TUTUKLANDI

HaberKonseyi Editör tarafından yayınlandı
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Galatasaray’ın eski futbolcusu ve spor yorumcusu Ümit Karan, “sarkıntılık düzeyinde kalan basit cinsel saldırı” suçundan kesinleşen 1 yıl 8 ay hapis cezası nedeniyle tutuklanarak Metris Cezaevi’ne gönderildi. Yargıtay kararı sonrası Karan, Bakırköy Adliyesi’ne gelerek teslim oldu.

2015’TEKİ OLAY YARGIYA TAŞINDI

Olayın geçmişi 2015 yılına dayanıyor. Ümit Karan’ın İstanbul’da yaşadığı apartmanda görev yapan güvenlik görevlisi İ.A., ünlü futbolcunun kendisine sarkıntılık yaptığını öne sürerek şikayette bulundu. Açılan davada, Bakırköy 37. Asliye Ceza Mahkemesi, delil yetersizliği gerekçesiyle Karan’ın beraatine karar verdi.

MAHKEME KARARI BOZDU, YARGITAY ONADI

Güvenlik görevlisi İ.A.’nın avukatı karara itiraz ederek dosyayı istinafa taşıdı. Bölge Adliye Mahkemesi 20. Ceza Dairesi, ilk derece mahkemesinin beraat kararını bozarak Karan’a “sarkıntılık düzeyinde kalan basit cinsel saldırı” suçundan 1 yıl 8 ay hapis cezası verdi. Ümit Karan’ın temyiz başvurusunu inceleyen Yargıtay 9. Ceza Dairesi ise cezayı onadı.

ÜMİT KARAN: “SUÇSUZUM, HAYATIM BOYUNCA YANLIŞ YAPMADIM”

Mahkeme sürecinde suçlamaları reddeden Karan, “Hayatım boyunca kimseye yanlış yapmadım. Suçlamalar doğru değildir” diyerek kendini savundu. Duruşma sırasında söylediği “Ben Atatürkçüyüm. Bana Atatürkçülükten ceza verecekseniz kabulümdür” sözleri ise tartışmaya neden oldu. Mahkeme başkanının bu ifadeye tepkisi salonda kısa süreli gerginliğe yol açtı.

METRİS CEZAEVİ’NDE CEZASINI ÇEKECEK

Kararın kesinleşmesi üzerine Ümit Karan, 7 Mayıs 2025’te Bakırköy Adliyesi’ne gelerek teslim oldu. İşlemlerinin ardından Metris Cezaevi’ne sevk edilen eski futbolcu, burada cezasını çekecek. Gelişme, kamuoyunda ve spor dünyasında geniş yankı uyandırdı.

ÜMİT KARAN CİNSEL SALDIRI SUÇUNDAN TUTUKLANDI
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