Şimaran çocuga magazin basın ders verdi

Can Yaman, geçtiğimiz gün Haliç’te düzenlenen Disney Plus lansmanına katıldı. Can Yaman’ın bir magazin muhabirine selam verdiği ve selamının alınmadığı anlar büyük ses getirdi. Diğer yandan Can Yaman’ı gören diğer basın mensuplarının “Kameraları indirin” demesi ortamda gerginlik yarattı. Basından beklediği ilgiyi göremeyen ünlü oyuncu, orada durmadı ve uzaklaştı. Lansman gecesinde yaşanan olay sosyal medyanın gündemine oturdu.