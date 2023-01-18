Haber Konseyi | Doğru Tarafsız Gazetecilik

Ukrayna savaşı bitmeden yeni kriz…

Ukrayna savaşı bitmeden yeni kriz…
2 views
18 Ocak 2023 - 17:38

Dünya aylardır Rusya ve Ukrayna arasındaki savaşı korku içinde izliyor. On binlerce hayata mal olan savaş son sürat devam ederken Tayvan’dan flaş bir karar geldi.

Dünyanın gözü kulağı 11 aydır Ukrayna’dan gelen haberlerde…

Ancak Ukrayna’dan binlerce kilometre ötede de bir savaş ihtimali bulunuyor.

Çin ile Tayvan arasındaki gerilim bir türlü düşürülemiyor. Çin işgaline karşı hazırlıklarını sürdüren Tayvan’dan flaş bir karar geldi.

Çin istilası ihtimaline karşı kadınlara da yedek asker eğitimi verileceğini duyuruldu.

Açıklama Tayvan Savunma Bakanlığı’ndan geldi. Söz konusu açıklamada, bu yılın ikinci çeyreğinde 220 kadın askerin eğitimlere katılmasına izin verileceği bilgisine yer verildi.

Kadınlara askeri eğitim verilmesi daha önce de Tayvan’ın gündemine gelmişti. Bazı Tayvanlı siyasetçiler, kadınlara askeri eğitim verilmemesinin ayrımcılık olduğunu savunmuştu.

Ancak o dönem Savunma Bakanlığı, kadınların askeriyedeki kaynak eksikliği nedeniyle eğitimlere dahil edilemediğini açıklamıştı.

Tayvan ve Çin, 1949 yılındaki iç savaş sırasında ayrıldı. Ancak Çin ada üzerindeki hak iddiasını hala sürdürüyor.

Çin, Tayvan’ı kendi topraklarının parçası olarak değerlendiriyor ve Çin yönetimi ‘barışçıl yeniden birleşme’ adı altında Tayvan’ın idaresini eline almayı isterken, bu uğurda güç kullanmaktan çekinmeyeceğini belirtiyor.

Ayrıca diğer ülkelerin Tayvan ile resmi temas kurması Çin tarafından ‘egemenlik ihlali’ olarak değerlendiriyor.

Doğu Çin Denizi’nde, Japonya’nın ‘Senkaku’, Çin’in ise ‘Diaoyü’ olarak adlandırdığı takımadalar iki ülke arasında gerilime neden oluyor.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
‘Bir mezarlığı tek başıma doldurdum’ diye övünüyordu‘Bir mezarlığı tek başıma doldurdum’ diye övünüyordu
Ukrayna planını New York Times deşifre etti…Ukrayna planını New York Times deşifre etti…
Almanya’dan Rusya’yı kızdıracak hamle…Almanya’dan Rusya’yı kızdıracak hamle…
İngiltere bu haberle çalkalanıyor…İngiltere bu haberle çalkalanıyor…
Ukrayna’ya kötü haber… Almanya’dan flaş Leopard açıklamasıUkrayna’ya kötü haber… Almanya’dan flaş Leopard açıklaması
GÜNLÜK HABER AKIŞI
MAHSUN’DAN BÜYÜK VEFA!
GÜNLÜK HABER AKIŞI
MAHSUN’DAN BÜYÜK VEFA!
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Sarmaş dolaş kare sonrası kazan kaynadı! Olay Çağatay Ulusoy detayı… Her gün sete gitmiş!
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Burcu Esmersoy’dan tavsiye
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Meral Akşener’den Erdoğan’ın 14 Mayıs işaretine ilk yanıt
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Ukrayna savaşı bitmeden yeni kriz…
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Erdoğan seçim için 14 Mayıs’ı işaret etti, CHP’li Özkoç’tan ilk değerlendirme
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Ukrayna’da binanın üzerine helikopter düştü: Ukrayna İçişleri Bakanı öldü
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Seyhan Soylu Nihat Doğan’ın oğluna ‘Çeyrek milyon yakışır’ deyip paraya boğdu!
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Ne zaman yasalaşacak? Bakan Bilgin’den EYT açıklaması
SON DAKİKA HABERLERİ
Ukrayna’da binanın üzerine helikopter düştü: Ukrayna İçişleri Bakanı öldüOcak 18, 2023-5:29 pm
Burhan Çaçan hayatını kaybettiOcak 12, 2023-3:51 pm
İzmir’de korkutan deprem!Ocak 10, 2023-5:13 pm
Çocuk istismarı şüphelisi Sinan Sardoğan, gözaltına alındıOcak 7, 2023-4:08 pm
Prof. Dr. Hasan Sözbilir’den korkutan tsunami uyarısıOcak 7, 2023-2:33 pm
Meteoroloji yeni hava durumu raporunu açıkladı…Ocak 7, 2023-2:14 pm
Yunanistan’da deprem! Ege Denizi beşik gibi…Ocak 7, 2023-1:15 pm
POPÜLER FOTO GALERİLER
Tanesini 50 TL’ye aldığı el dezenfektanını 860 TL’ye sattı!
Temizlik ürünlerinde fiyat artışı!
Koronavirüsten etkilenen dünyaca ünlü isimler!
Onlar da koronavirüse yakalandı!
Anadolu Efes EuroLeague Final Four’da finale yükseldi!
Sivasspor – Kayserispor kupa finalinde seramoniye damga vuran olay!
Fiyatlar tırmanışa geçti: Altında 2 çarpan etkisi!

Hayatın Her Alanına Dair Haberler Hakkında Tarafsızca Doğru Bilgiye Ulaşmanın Yolu ! Bizi Okuyun Haberiniz Olsun !