UĞUR DÜNDAR’DAN HAMDİ ULUKAYA’YA YÖNELİK HAKARETLERE SERT TEPKİ!

Chobani’nin kurucusu ve CEO’su Hamdi Ulukaya, Fenerbahçe Spor Kulübü ile sponsorluk anlaşması imzaladıktan sonra yaptığı açıklamalarla sosyal medyada gündem oldu. Ulukaya’nın “Türkiyeliler” ifadesi bazı kullanıcılar tarafından eleştirilirken, gazeteci Uğur Dündar bu tepkilere sert yanıt verdi.

Hamdi Ulukaya: “Ülkemin Hizmetindeyim”

Fenerbahçe ile yapılan sponsorluk anlaşmasında konuşan Ulukaya, şu ifadeleri kullandı:

“Sayın Başkan, değerli yönetim kurulu üyeleri, kıymetli Fenerbahçe Ailesi, tüm Türkiyeliler ve halkımız; bugün sabah evden çıkarken eşimle bir fotoğraf çektik. ‘Bugün dünden daha güzel bir gün olamaz’ dedik. Sizlerle birlikte olmak benim için büyük bir gurur ve onur.”

Bu sözlerde geçen “Türkiyeliler” ifadesi sosyal medyada bazı kesimler tarafından eleştirilince Ulukaya yeni bir açıklama yaptı:

“Bir ayağım artık Türkiye’de, Türkiye’mizde, Türk halkıyla. Milletimizin, ülkemizin hizmetindeyim.”

Uğur Dündar’dan Tepki: “Hakaret Edenlerle Mahkemede Hesaplaşacağım”

Gazeteci Uğur Dündar, X (eski adıyla Twitter) üzerinden yaptığı paylaşımda Ulukaya’ya destek verdi:

“Sürçü lisan olarak söylediği ‘Türkiyeliler’ sözcüğü üzerinden bizi linçleyen, hakaret ve küfürler yağdıranlar ve had bildiren koskoca (!) bilim insanları… Bakın Hamdi Ulukaya ‘Bir ayağım artık Türkiyemiz’de, Türk halkıyla. Milletimizin, ülkemizin hizmetindeyim’ diyor.”

Dündar, gelen hakaret içerikli yorumlara karşı hukuki süreç başlatacağını da duyurdu: