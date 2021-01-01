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Turşu tesisinde tepki çeken görüntü

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Turşu tesisinde tepki çeken görüntü
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30 Mart 2021 - 13:10
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Turşu tesisinde bir çalışanın, çıplak ayakla girdiği turşu tankında dans ettiği görüntüler sosyal medyada tepki çekti. Yarı çıplak kişinin tankta dans ettiği görüntülerin Şanlıurfa Viranşehir’de çekildiği iddia edildi. Kaymakamlık ise, ilçede turşu fabrikası ya da turşu imalatı yapan bir kuruluşun olmadığını bildirdi.

Sosyal medyada dün paylaşılan bir görüntü, tepki çekti. Turşu tesisinde çekilen görüntülerde, bir çalışanın turşuların depolandığı tanka çıplak ayakları ve kıyafetleriyle girerek dans ettiği görüldü.

YARI ÇIPLAK DANS ETTİ

Yarı çıplak kişinin tankta dans ettiği görüntülerin Şanlıurfa’nın Viranşehir ilçesinde çekildiği iddia edildi.

KAYMAKAMLIKTAN AÇIKLAMA

Viranşehir Kaymakamlığı’ndan yapılan açıklamada ise ilçede turşu fabrikası ya da turşu imalatı yapan bir kuruluşun olmadığı, lahana da yetiştirilmediği belirtildi.

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