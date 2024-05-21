Reuters duyurdu: Yapı Kredi Bankası satılıyor mu?

Reuters, Birleşik Arap Emirlikleri merkezli First Abu Dhabi Bank’ın, Yapı Kredi’deki Koç Holding hisselerini alma görüşmelerinin ileri aşamada olduğunu, işlem büyüklüğünün 8 milyar dolar seviyelerinde olabileceğini aktardı.
Koç Holding, sahip olduğu Yapı Kredi Bankası hisselerinin satışı için First Abu Dhabi Bank ile ileri aşama görüşmelere geçerken, konuya yakın bir kaynak fiyat konusunda sıkı pazarlık yürütüldüğünü ve anlaşma sağlanması halinde işlem büyüklüğünün 8 milyar dolar seviyelerinde olabileceğini belirtti.
Reuters’a bilgi veren konuya yakın üç kaynak görüşmelerin ileri aşamada olduğunu ifade ederken, bir kaynak Koç Grubu’nun elindeki yüzde 61,2 Yapı Kredi hissesi için yaklaşık 8,5 milyar dolar istediğini, karşı tarafın ise bunun 1 milyar dolar altında teklif verdiğini, pazarlıkların buna odaklandığını söyledi.
Konuya yakın bir diğer kaynak, şu aşamada hissedarlık anlaşması ayrıntılarının ele alındığını kaydetti.
İkinci kaynağın verdiği bilgiye göre Yapı Kredi hisselerinin yaklaşık 8 milyar dolara el değiştirmesi, bankanın tamamının 13-14 milyar dolar değerlemeye sahip olacağı anlamına geliyor.
Koç Holding ve Birleşik Arap Emirlikleri merkezli First Abu Dhabi Bank, Reuters’ın konu ile ilgili sorularına cevap vermedi.
Öte yandan görüşmelerin nihai bir anlaşma ile sonuçlanıp sonuçlanmayacağı henüz belli değil.
İLK HABER GEÇEN AY ÇIKMIŞTI
Bloomberg haber ajansında nisan başında yer alan haberin ardından Koç Holding varlıkları hakkında her zaman değerlendirme yürütülebildiğine belirtmiş ancak açıklama yapılmasını gerektirecek herhangi bir gelişme bulunmadığını duyurmuştu.
O dönemde yaklaşık 7.6 milyar dolar piyasa değeri bulunan bankanın, aradan geçen zamanda hisselerdeki yükselişin de etkisiyle piyasa değeri dün itibarıyla 291 milyar liraya, yani 9,1 milyar dolara yükseldi.
Koç Holding’in Yapı Kredi’de yüzde 20,2 oranında doğrudan payı bulunurken, bankanın yüzde 61,2’si Koç Grubu olarak adlandırılan Koç ailesi ve şirketlerinin elinde bulunuyor. Koç Grubu, İtalyan UniCredit’in bankadaki eşit ortaklık hisselerini satmasından bu yana tek büyük ortak konumunda bulunuyor.