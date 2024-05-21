Burcu Esmersoy bikinili pozlarıyla göz doldurdu!

Burcu Esmersoy, Ipekyol’un kadınını yansıtan mayo, bikini ve aksesuarlarıyla beğeni topladı. Ünlü isim, geniş seçkisiyle bu yaz da plaj tutkunlarının vazgeçilmezleri arasında olmaya aday giyim ve aksesuarlarla verdiği pozlarla göz doldurdu.
Burcu Esmersoy, Ipekyol’un kadınını yansıtan mayo, bikini ve aksesuarlarıyla beğeni topladı. Ünlü isim, geniş seçkisiyle bu yaz da plaj tutkunlarının vazgeçilmezleri arasında olmaya aday giyim ve aksesuarlarla verdiği pozlarla göz doldurdu.
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Güzelliği ve enerjisiyle en çok tercih edilen sunucular arasında yer alan Burcu Esmersoy, işkolikliğiyle bir isim olarak biliniyor.
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Yıllardır aşk yaşayan iş insanı Nazım Akmandil ile başarılı sunucu Burcu Esmersoy, 2 Eylül’de İtalya’nın Portofino kentinde sade bir törenle evlenmişti.
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İş insanı Nazım Akmandil ile iki senelik ilişkisini geçtiğimiz yaz sonu evlilikle taçlandıran Burcu Esmersoy, bu evliliği ise biri İtalya’da, biri İstanbul’da biri de Bodrum’da olmak üzere üç düğünle kutladı.
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Esmersoy’un son olarak İpekyol için verdiği pozlar göz dordurdu.
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