İran’da ulusal yas ve OHAL ilan edildi

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan helikopter kazasında hayatını kaybetmesinin ardından ülkede OHAL ilan edildi. İran Kabinesi acil toplandı. Ülkede 5 günlük ulusal yas ilan edildi.
İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi’yi taşıyan helikopter Azerbaycan yakınlarında kaza yaptı. Kaza sonucu Reisi’nin hayatını kaybettiği bildirildi. İran devlet televizyonu, İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan’ın helikopter kazasında hayatını kaybettiğini duyurdu.
İran Cumhurbaşkanı Reisi’nin helikopter kazasının ardından havai fişekli kutlama görüntüleri sosyal medyada düştü.
Tv100’de yer alan habere göre Cumhurbaşkanı Reisi ve Dışişleri Bakanı Abdullahiyan’ın helikopter kazasında hayatını kaybetmesinin ardından İran’a bu sabah OHAL ilan edildi.
5 GÜNLÜK ULUSAL YAS İLAN EDİLDİ
Reisi ve Abdullahiyan’ın ölümü nedeniyle ülkede 5 günlük ulusal yas ilan edildi.
İran Kabinesi acil toplandı, Reisi’nin ölümü resmi olarak açıklanacak.