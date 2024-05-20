Kanuni Faiz Oranı Düzenlemesi

3095 sayılı Kanuni Faiz ve Temerrüt Faizine İlişkin Kanunun 1. maddesinde belirlenen kanuni faiz oranının 1 Haziran 2024 tarihinden itibaren yıllık %24 olarak uygulanmasına dair Cumhurbaşkanı kararı resmi gazetede yayımlandı. Bu düzenleme ile birlikte faiz oranları konusunda önemli bir değişiklik yapılmış oldu.

Temerrüt Faizi Nedir?

Temerrüt faizi, herhangi bir para alacağı nedeniyle, zararın doğup doğmadığına ve borçlunun kusurlu olup olmadığına bakılmaksızın, vadeden sonra temerrüt şartlarının doğumu halinde ödenmek zorunda olan faizdir. Bu faiz türü, alacaklının zarara uğramaması ve borçlunun ödeme yükümlülüğünü yerine getirmesi amacıyla uygulanır.

“Temerrüt faizi, herhangi bir para alacağı nedeniyle, zararın doğup doğmadığına ve borçlunun kusurlu olup olmadığına bakılmaksızın, vadeden sonra temerrüt şartlarının doğumu halinde ödenmek zorunda olan faizdir.”

Yeni Düzenlemenin Etkileri

Yıllık %24 olarak belirlenen yeni kanuni faiz oranı, borçluların ödeme yükümlülüklerini daha ciddi bir şekilde ele almasını gerektirecek. Bu oran, alacaklıların haklarını koruma ve borçluların gecikmelerden dolayı daha fazla mali yük altına girmelerini önlemek amacıyla önemli bir rol oynayacak. Ekonomik istikrarın sağlanması ve finansal sistemin düzenli işlemesi için bu tür düzenlemeler hayati öneme sahiptir.

Resmi Gazete’de Yayımlandı

Cumhurbaşkanı kararıyla belirlenen yeni kanuni faiz oranı, 1 Haziran 2024 tarihinden itibaren yürürlüğe girecek. Resmi Gazete’de yayımlanan bu karar, kamuoyunun bilgisine sunularak yürürlüğe girmiş oldu. Bu düzenleme ile birlikte kanuni faiz oranları daha net bir şekilde belirlenmiş ve ekonomik hayatta önemli bir düzenleme yapılmış oldu.

20 Mayıs 2024 Tarihli Resmi Gazete: Temerrüt faiz oranında düzenlene