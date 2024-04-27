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Türkiye’nin bekleği görüşme… Özgür Özel, Erdoğan’la görüşeceği konuları açıkladı

Türkiye’nin bekleği görüşme… Özgür Özel, Erdoğan’la görüşeceği konuları açıkladı
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
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27 Nisan 2024 - 14:25

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Özgür Özel’in görüşme günü, yeri ve saati henüz belli değil.

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