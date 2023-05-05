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‘Türkiye’nin altın talebi’ ile ilgili flaş açıklama! ‘Olağanüstü seviyelerde…’

‘Türkiye’nin altın talebi’ ile ilgili flaş açıklama! ‘Olağanüstü seviyelerde…’
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
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05 Mayıs 2023 - 15:14
Dünya Altın Konseyi ilk çeyrekte Türkiye’nin külçe ve sikke formundaki altın yatırımının ilk kez 50 tona ulaşarak rekor kırdığını bildirdi. Türkiye, ilk çeyrekte dünyadaki altın talebinin altıda birini tek başına karşıladı.
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